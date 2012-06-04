امام خمینی راه مبارزه را به مسلمانان آموخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، مراسم بزرگداشت بیست و سومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در خارطوم برگزار شد.

احمد بلال عثمان مشاور رئیسج جمهوری سودان تاکید کرد همگرایی زیادی میان ایران و جهان عرب در مقایسه با واگرایی وجود دارد .



وی تاکید کرد استعمار جدید تلاش می کند با جلوگیری از وحدت میان جهان عرب و ایران مانع حرکت آنها به سمت شکوفایی و پیشرفت شود.



بلال از نقش امام خمینی(ره) در متحد کردن امت اسلامی تقدیر کرد.



وی همچنین تاکید کرد دستیابی به فناوری هسته ای برای اهداف مسالمت آمیز حق کشورهای اسلامی و عربی است.



از سوی دیگر صادق المهدی رئیس حزب الامه سودان که در مراسم بزرگداشت بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در خارطوم سخن می گفت، ازنقش برجسته امام راحل(ره) در آگاه سازی ملتهای مسلمان نسبت به حقوق خود و چگونگی پس گرفتن آن از استعمارگران تمجید کرد .



وی بر ضرورت توافق درباره موضوع هسته ای بر اساس اینکه اسلام سلاحهای کشتار جمعی را تحریم کرده است، تاکید کرد.



المهدی خواستار عاری شدن منطقه خاورمیانه از سلاحهای هسته ای شد و بر حق کشورها برای داشتن فناوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز تاکید کرد.



این شخصیت سیاسی سودانی خواستار مهار تلاشهای فتنه افکنانه در جهان اسلام و توافق درباره همزیستی میان مذاهب مختلف شد.