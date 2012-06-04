امام خمینی راه مبارزه را به مسلمانان آموخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، مراسم بزرگداشت بیست و سومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در خارطوم برگزار شد.
احمد بلال عثمان مشاور رئیسج جمهوری سودان تاکید کرد همگرایی زیادی میان ایران و جهان عرب در مقایسه با واگرایی وجود دارد .
وی تاکید کرد استعمار جدید تلاش می کند با جلوگیری از وحدت میان جهان عرب و ایران مانع حرکت آنها به سمت شکوفایی و پیشرفت شود.
بلال از نقش امام خمینی(ره) در متحد کردن امت اسلامی تقدیر کرد.
وی همچنین تاکید کرد دستیابی به فناوری هسته ای برای اهداف مسالمت آمیز حق کشورهای اسلامی و عربی است.
وی تاکید کرد استعمار جدید تلاش می کند با جلوگیری از وحدت میان جهان عرب و ایران مانع حرکت آنها به سمت شکوفایی و پیشرفت شود.
بلال از نقش امام خمینی(ره) در متحد کردن امت اسلامی تقدیر کرد.
وی همچنین تاکید کرد دستیابی به فناوری هسته ای برای اهداف مسالمت آمیز حق کشورهای اسلامی و عربی است.
از سوی دیگر صادق المهدی رئیس حزب الامه سودان که در مراسم بزرگداشت بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در خارطوم سخن می گفت، ازنقش برجسته امام راحل(ره) در آگاه سازی ملتهای مسلمان نسبت به حقوق خود و چگونگی پس گرفتن آن از استعمارگران تمجید کرد .
وی بر ضرورت توافق درباره موضوع هسته ای بر اساس اینکه اسلام سلاحهای کشتار جمعی را تحریم کرده است، تاکید کرد.
المهدی خواستار عاری شدن منطقه خاورمیانه از سلاحهای هسته ای شد و بر حق کشورها برای داشتن فناوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز تاکید کرد.
این شخصیت سیاسی سودانی خواستار مهار تلاشهای فتنه افکنانه در جهان اسلام و توافق درباره همزیستی میان مذاهب مختلف شد.
وی بر ضرورت توافق درباره موضوع هسته ای بر اساس اینکه اسلام سلاحهای کشتار جمعی را تحریم کرده است، تاکید کرد.
المهدی خواستار عاری شدن منطقه خاورمیانه از سلاحهای هسته ای شد و بر حق کشورها برای داشتن فناوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز تاکید کرد.
این شخصیت سیاسی سودانی خواستار مهار تلاشهای فتنه افکنانه در جهان اسلام و توافق درباره همزیستی میان مذاهب مختلف شد.
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