رضا کاظم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ترکیب تیم بوکس قم برای حضور در پیکارهای قهرمانی رده سنی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی از بین نفرات برتر اوزان مختلف مسابقات انتخابی استان برگزیده و معرفی خواهند شد.



وی ادامه داد: به دلیل اهمیت زیادی که رقابت‌های مهم برونمرزی امسال دارد و با توجه به اینکه بوکسورهای اعزامی به این رقابت‌ها باید آمادگی کامل داشته باشند، بنابراین نفراتی که در انتخابی تیم ملی بدرخشند شانس عضویت در تیم ملی بوکس جوانان را دارند.



قم میزبان انتخابی تیم ملی بوکس جوانان در راه مسابقات جهانی



کاظم پور با اشاره به اینکه بوکسورهای شرکت کننده در انتخابی تیم ملی از استان های مختلف کشور در قم حضور می یابند، یاد آور شد: نفرات برتر هر وزن در پایان مسابقات انتخابی در قم به اردوی تیم ملی بوکس جوانان دعوت می شوند تا از بین آنها ترکیب نهایی تیم ملی بوکس کشورمان برای اعزام به رقابت های بوکس قهرمانی جهان در سال 2012 انتخاب شود.



دبیر هیئت بوکس استان قم رقابت های انتخابی تیم ملی را در اصل ملاکی مهم برای عضویت مدعیان در تیم ملی عنوان کرد و بیان داشت: نفراتی به مسابقات مهم آتی تیم ملی اعزام می‌شوند که در این انتخابی حضور موفق داشته و خود را از نظر فنی و توانایی به کادر فنی تیم ملی نشان دهند.



وی تصریح کرد: هدف مهم فدراسیون بوکس حضور موفق تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان است ولی تا آن زمان باید این تیم با بهترین بوکسورهای ملی پوش تمرینات آماده سازی را پشت سر بگذارد تا از هر نظر با شرایطی مطلوب در اوزان مختلف با حریفان مطرح رقابت کند.



نفرات خوب و آماده ای در ترکیب تیم بوکس قم حضور دارند



کاظم پور با بیان اینکه مربیان تیم ملی بوکس، نحوه عملکرد بوکسورهای شرکت کننده در پیکارهای انتخابی تیم ملی را به دقت زیر نظر خواهند گرفت تا بهترین‌ها گزینش شوند، اضافه کرد: در این بین هشت بوکسور آماده از قم حضور خواهند یافت که به موفقیت آنها امید زیادی داریم.



وی یاد آور شد: امسال این توفیق نصیب بوکس قم شده است که با حضور چهره های جوان و آینده دار در رقابت های انتخابی تیم ملی بوکس رده سنی جوانان کشور شرکت کند و انشاءالله با توجه به برگزاری این رقابت ها در قم، از فرصت میزبانی برای کسب عناوین برتر بهره خواهیم برد.



دبیر هیئت بوکس قم تاکید کرد: نفرات خوب و آماده ای در ترکیب تیم بوکس قم حضور دارند و یقین دارم که می توانیم در چند وزن انتظار حضور بوکسورهای شایسته و خوش آتیه قمی در مسابقات بوکس قهرمانی جهان و آسیا را داشته باشیم تا امسال نیز یکی از استان های موفق بوکس کشور باشیم.



وی بیان کرد: رقابت های بوکس قهرمانی سال 2012 جهان رده رده سنی جوانان امسال به میزبانی کشور تایلند برگزار می شود.

