حمله طالبان به کاروان ناتو در پروان / 83 شبه نظامی به روند صلح پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات ولایت پروان اعلام کردند طالبان صبح امروز سه شنبه به کاروان تدارکات ناتو در شرق افغانستان حمله کردند.

هنوز هیچ گزارشی درباره خسارات و تلفات نظامیان و غیرنظامیان منتشر نشده است، اما پیش بینی می شود که این حمله تلفات زیادی به همراه داشته باشد.

در ماههای اخیر آمار تلفات نظامیان خارجی و شمار حملات به کاروان ناتو افزایش یافته است، همین موضوع سبب شده تا برخی از کشورها به فکر خروج زودهنگام نظامیان خود از افغانستان بیفتند.

خبر دیگر اینکه پلیس افغانستان اعلام کرد: در پی حمله پلیس افغانستان به اعضای طالبان در ولایت نورستان در 180 کیلومتری شهر کابل 12 شبه نظامی کشته شدند.

در این درگیری همچنین یک افسر پلیس زخمی شد. این درحالی است که طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

همچنین پلیس افغانستان اعلام کرد که 83 عضو طالبان در ولایت بغلان در 160 کیلومتری شمال شهر کابل سلاح های خود را زمین گذاشته و به روند صلح پیوستند.

طی سال گذشته بیش از سه هزار عضو طالبان سلاح های خود را زمین گذاشته و به روند صلح پیوستند. این درحالی است که طالبان بارها این گزارشها را تکذیب کرده است.