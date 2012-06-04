دو مرحله اردوی آماده سازی صبا و تلاش برای جذب بازیکنان مطرح لیگ برتری

محسن رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای اینکه ثابت کنیم که شایستگی حضور موفق در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های قاره آسیا را داریم، به دنبال تشکیل تیمی قوی در رقابت های لیگ دوازدهم هستیم.



وی ادامه داد: همدلی و تلاش بسیاری در مجموعه هیئت مدیره باشگاه صبای قم ایجاد شده است تا انشاءالله برای رضایت خاطر هواداران صبای قم در دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور تیمی را تشکیل دهیم که شایسته تکرار موفقیت های مسابقات لیگ یازدهم و درخشش در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا نیز باشد.



آغاز تمرینات از 18 خرداد / آغاز اردوی اردبیل از 24 خرداد



سرپرست باشگاه صبای قم اظهار کرد: بعد از انتخاب یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی جدید تیم، این مربی تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا یک تیم قوی و منسجم را در مسابقات فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور تشکیل دهد.



وی در ادامه از آغاز تمرینات آماده سازی تیم فوتبال صبای قم از روزهای پایانی هفته جاری خبر داد و بیان داشت: بر اساس برنامه زمان بندی از سوی کادر فنی تیم فوتبال صبای قم، تمرینات صبا برای لیگ دوازدهم از هجدهم خرداد ماه آغاز می شود.



رمضان بیگی یاد آور شد: تمرینات تیم فوتبال صبای قم تا روز بیست و سوم خرداد ماه ادامه می یابد و بعد از آن تیم برای تشکیل یک مرحله اردوی آماده سازی راهی اردبیل خواهد شد تا به مدت یک هفته اردوی آماده سازی خود را در این شهر برگزار کند.



وی افزود: بعد از برگزاری اردوی آماده سازی یک هفته ای در اردبیل که روز اول تیرماه به پایان می رسد، بازیکنان ما دو روز استراحت می کنند و مجددا تمرینات خود را از روز سوم تیرماه زیر نظر یحیی گل محمدی از سر می گیرند.



پیش بینی اردوی آماده سازی خارج از کشور در صورت موافقیت هیئت مدیره



سرپرست باشگاه صبای قم بیان داشت: یک مرحله اردوی آماده سازی دیگر در داخل یا خارج از کشور با نظر هیئت مدیره باشگاه نیز برای تقویت تیم از نظر روحی و جسمی در نظر گرفته شده است که این اردو به احتمال فراوان از دهم یا یازدهم تیرماه برگزار می شود که البته هنوز مکان آن مشخص نشده است.



وی در خصوص تلاش این باشگاه برای جذب بازیکنان جدید، اظهار داشت: به جز چند بازیکن که جدایی آنها از تیم صبای قم قطعی خواهد بود، تلاش این است که اسکلت اصلی تیم برای دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور حفظ شود اما برای تقویت تیم در لیگ دوازدهم قطعا به دنبال جذب چند بازیکن مطرح لیگ برتری هستیم.



رمضان بیگی در خصوص اینکه آیا باشگاه صبای قم در صدد جذب بازیکن خارجی نیز هست یا خیر؟ تصریح کرد: در صورتی که بتوانیم از بین بازیکنانی داخلی چهره های مطرحی را جذب کنیم، تصمیمی برای گرفتن بازیکنان خارجی نخواهیم داشت.

