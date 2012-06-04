به گزارش خبرگزاری مهر، صبای قم در نخستین سال حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال امید کشور با کسب عنوان هشتم در لیگ برتر به کار خود پایان داد.



این در حالی است که در فصل 91-1390 مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌‌های کشور با شرکت 13 تیم برگزار شد که در نهایت این تیم فوتبال امید فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بود که با کسب 55 امتیاز بالاتر از سایر رقبای خود به مقام نخست و عنوان قهرمانی دست یافت.



این در حالی است که تیم فوتبال امید فولاد خوزستان با کسب 44 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و نایب قهرمان شد، امید نفت اهواز حریفی که صبای قم را در هفته پایانی شکست داد در نهایت با کسب 39 امتیاز مقام سوم را به خود اختصاص داد.



همچنین تیم امید برق شیراز با کسب 36 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت، شهرداری تبریز با کسب 35 امتیاز پنجم شد، ذوب آهن اصفهان با کسب 32 امتیاز ششم شد، گسترش فولاد تبریز با 31 امتیاز در جایگاه هفتم قرار گرفت و صبای قم با 26 امتیاز هشتم شد.



این در حالی است که امید نساجی مازندران با 25 امتیاز در رده نهم ایستاد، استقلال اهواز و نفت آبادان با 23 امتیاز دهم و یازدهم شدند، و تیم های امید ابومسلم مشهد و ماشین سازی تبریز هم به ترتیب با کسب 22 و 20 امتیاز راهی لیگ دسته اول امید فوتبال کشور شدند.



حضور بانوی قمی در مرحله جدید اردوی تیم ملی سپک تاکرا بانوان



بانوی قمی از هفته آینده در اردوی جدید آماده سازی تیم ملی سپک تاکرا بانوان کشورمان در راه اعزام به مسابقات جهانی حضور می یابد.



مرحله پایانی اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی سپک ‌تاکرای مردان و زنان برای شرکت در مسابقات جهانی تایلند، از بیست و سوم خردادماه آغاز می‌شود در حالی که تیم ملی مردان در مسابقات جهانی بانکوک در قسمت‌های تیمی، دبل و رگو و تیم ملی بانوان در قسمت‌های هوپ‌تاکرا، دبل و رگو با رقبای جهانی پیکار خواهند کرد.



تیم ملی سپک تاکرا مردان با 15 و تیم ملی زنان نیز با 8 بازیکن در آخرین مرحله اردوی آمادگی حضور پیدا خواهند کرد در حالی که بیست و هفتمین دوره مسابقات سپک‌تاکرای قهرمانی جهان از 12 تیرماه سال جاری به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد.



ناکامی صبای نوین قم در راه بقاء در فوتبال جام آزادگان



تیم فوتبال صبای نوین قم نتوانست خود را در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان حفظ کند.



مسابقه برگشت تیم‌ فوتبال صبای نوین قم با آذر باتری ارومیه در چارچوب رقابت‌های مرحله پلی‌‌آف لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان به میزبانی تیم فوتبال آذر باتری ارومیه برگزار شد و این تیم توانست با برتری مقابل صبای نوین قم در مجموع تیم برتر مصاف های رفت و برگشت دو تیم لقب بگیرد.



دیدار برگشت دو تیم در این مرحله از رقابت‌های لیگ آزادگان در حالی برگزار شد و به برتری یک بر صفر به سود تیم فوتبال آذرباتری ارومیه انجامید که تیم فوتبال صبای نوین قم در دیدار رفت مرحله پلی آف مسابقات این فصل فوتبال جام آزادگان مقابل آذر باتری ارومیه با نتیجه دو بر یک صاحب برتری شده بود.



تیم فوتبال صبای نوین قم در دور رفت از مرحله رقابت‌های فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان برای حفظ موقعیت خود در لیگ این فصل جام آزادگان مقابل آذر باتری ارومیه صف‌آرایی کرد و موفق به شکست میهمان خود شد اما با توجه به قانون گل زده در خانه حریف، این تیم آذر باتری ارومیه است که تیم برتر نشان داد و در لیگ آزادگان ماندنی شد.



گفتنی است: صبای نوین قم در مرحله گروهی رقابت های لیگ آزادگان در گروه دوم مرحله مقدماتی قرار داشت که در پایان رتبه ششم را کسب کرد.

