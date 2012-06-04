اصرار بر مبدأیت 15 خرداد نقشه راه خاورمیانه را تغییر داده است

به گزارش خبرنگار مهر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر دوشنبه در راهپیمایی گرامیداشت سالروز قیام 15 خرداد شهرستان ورامین در جمع راهپیمایان افزود: امروز خاورمیانه نمایشگاه شکست سلطه غرب و آمریکای جهانخوار است و لبنان، عراق، بحرین و ... امروز نمایشگاه اقتدار ملتهای مبارز با سلطه طلبی است.

لبنان فریادگر ندای تفکر امام علی(ع) و امام خمینی(ره) است

حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد گفت: خاورمیانه دیگر عشرتکده عربها نیست و امروز کشوری مانند لبنان فریادگر ندای تفکر امام علی(ع) و امام خمینی(ره) است.

وی افزود: سران دیروز جنگ جهانی، بی اعتنا به حاکمان مزدور ایران یعنی رضاخان و محمدرضا شاه وارد ایران می شدند و حکام ایران مقابل آنها تعظیم نیز می کردند ولی ایران امروز، استکبار را وادار به پذیرش شکست در تمام عرصه ها کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در دوران دفاع مقدس و بعد از آن، دنیا مقابل ایران ایستاد تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای دست نیابد.

همگی متحد شدند تا ایران به انرژی سالم هسته ای و غنی سازی اورانیوم دست نیابد

وی ادامه داد: سلاحهای شیمیایی و دلارهای نفتی در دوران جنگ تحمیلی پشت سر عراق بود و در قضیه هسته ای شدن ایران نیز همگی متحد شدند تا ایران به انرژی سالم هسته ای و غنی سازی اورانیوم دست نیابد.

معاون امور قوانین مجلس هشتم عنوان کرد: برخی از دشمنان به عنوان کمک به ایران و با وعده ساخت نیروگاههای هسته ای و در اختیار دادن تمام فناوریهایشان به کشورمان وارد صحنه شدند ولی شرطشان عدم غنی سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران بود.

وی افزود: آنها حتی حاضر شدند در خارج از کشور با حضور دانشمندان هسته ای کشورمان غنی سازی انجام شود ولی نمی خواستند ایران در داخل کشور غنی سازی کند.

هیچ سیاستمداری گمان نمی کرد که ایران سربلند خارج شود

حجت الاسلام ابوترابی یادآور شد: هیچ سیاستمداری گمان نمی کرد که ایران مقابل اتحاد شرق و غرب زانو نزند و در مقابل تهدیدات دشمنان، سربلند خارج شود.

وی اضافه کرد: این تهدیدها حتی در آستانه تهاجم نظامی و ... نیز قرار گرفت و اگر وفاداری ملت ایران نبود، بدون تردید شهدای هسته ای مانند شهیدان احمدی روشن، علیمحمدی و ... متولد نمی شدند و ایران به قدرت جهانی تبدیل نمی شد.