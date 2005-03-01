دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه فردوسي مشهد به خودباوري لازم رسيده اند

دكتر قاضي زاده در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود : در طول سه سال گذشته سعي كرده ايم با استفاده از اساتيد مشاور و اجراي طرح تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد، وضعيت علمي اين دانشجويان را ارتقا دهيم.

وي تصريح كرد : خوشبختانه در اين مدت وضعيت دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه فردوسي مشهد به لحاظ تحصيلي مطلوب شده است. چندين سال قبل تعداد دانشجويان شاهد و ايثارگري كه مشروط مي شدند بسيار زياد بود اما در حال حاضر تعداد دانشجويان مشروطي بسيار كاهش يافته به طوريكه در سال جاري 250 دانشجوي شاهد و ايثارگر به عنوان دانشجوي نمونه دانشگاه فردوسي مشهد انتخاب شدند.

مدير كل اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه فردوسي مشهد خاطرنشان كرد : با مشاركت دانشجويان شاهد و ايثارگر، اين دانشجويان را به سمت ارائه مقالات علمي و برگزاري سمينارهاي علمي سوق داده ايم و اين دانشجويان در اين زمينه نيز موفق نشان داده اند. بنابراين خودباوري لازم در دانشجويان شاهد و ايثارگر ايجاد شده است.