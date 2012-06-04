رهبر معظم انقلاب ادامه دهنده راه امام (ره) و مسیر روشن 15 خرداد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی فرد پیش از ظهر دوشنبه در راهپیمایی گرامیداشت سالروز قیام 15 خرداد شهرستان ورامین با اشاره به روز 15 خرداد که آغاز زعامت و رهبری مقام عظمای ولایت است، در جمع راهپیمایان افزود: در 15 خرداد 42 یک امام(ره) داشتیم که در عالَم فقاهت و مرجعیت تجلی یافته بود و تمام هویت ایشان به همین واسطه شناخته می شد.

وی عنوان کرد: اگر پیشگامان عرصه قیام خردادماه برخاستند و جامه شهادت پوشیدند، برای دفاع از ساحت مقدس دین و مرجعیت، فقاهت و دفاع از مرکز فقاهت یعنی حوزه علمیه قم بود.

مردم ورامین و پیشوا در قامت پیروان صالح و دلباخته مرجعیت بودند

معاون امور قوانین مجلس هشتم ادامه داد: امام(ره) در قامت یک مرجع هوشمند دینی و مردم ورامین و پیشوا در 15 خرداد 42 در قامت پیروان صالح و دلباخته مرجعیت بودند که این پیروی تا امروز نیز ادامه داشته است.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی هویتی کاملاً دینی، اسلامی و متکی بر فقاهت و مرجعیت دارد که اصرار امام(ره) بود.

حجت الاسلام ابوترابی ادامه داد: در فراز و نشیبهای سه و چهار دهه اخیر متوجه می شویم که دلیل تأکید فراوان امام خمینی(ره) بر این اصول همین هویتهای دینی و اسلامی و تکیه بر مرجعیت و فقاهت است.

شعارهای محوری مقام معظم رهبری مورد هجمه دشمن قرار گرفته است

وی یادآور شد: امروز شعارهای محوری مقام معظم رهبری مورد هجمه دشمن قرار گرفته است و مردم باید هوشیاری خود را در این خصوص حفظ کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: ملت ایران در زمان امام(ره) شخصیتی را برتر از ایشان نمی شناخت و امروز نیز شخصیتی برتر ، عادلتر و عالمتر از مقام معظم رهبری نمی شناسد.

وی گفت: مقام معظم رهبری اجازه نمی دهند کسانی که ارزشهای متعالی را زیر سئوال می برند و ترویج کنندگان شکاف میان مسئولان هستند، نقشی ایفا کنند و این مسئله، به دلیل قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی مورد تأیید امام(ره) است.