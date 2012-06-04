مرکز خدمات و آموزش های نوین مخابراتی درکیش آغاز به کار کرد

ضرغام غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مراسم راه اندازی این مرکز آموزشی باحضور سید "مصطفی سیدهاشمی" مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، "صابر فیضی" مدیرعامل شرکت مخابرات توسعه اعتماد مبین ایران و مدیر عامل های 10 استان کشور شبانگاه پنجشنبه در ساختمان ثامن سپهر کیش (مخابرات صدف) برگزار شد.

وی با بیان اینکه بیش از 70 میلیارد ریال برای راه اندازی این مرکز هزینه شده است، تصریح کرد: این مرکز آموزشی نقش بسیاری در توسعه منابع انسانی شرکت مخابرات ایران خواهد داشت.

به گفته غلامی، شرکت مخابرات استان هرمزگان پیشنهاد راه اندازی این مرکز را از سال گذشته با هدف پرورش و تربیت نیروهای متخصص شرکت مخابرات شده است.

رئیس اداره مخابرات کیش همچنین درخصوص انتخاب کیش برای راه اندازی این مرکز بیان داشت: "منطقه آزاد" و عدم داشتن ویزا برای اتباع خارجی، پتاسیل گردشگری بودن این جزیره و وجود زیرساخت های لازم شامل مراکز اقامتی، حمل و نقل، ترافیک و ... از جمله دلایلی است که شرکت مخابرات استان هرمزگان براساس آنها، کیش را انتخاب کردند.

وی یادآور شد: در تعدادی از پروژه ها که شرکت مخابرات ایران با طرف خارجی قرارداد بسته است، آموزش پرسنل مخابرات برعهده طرف خارجی است، برای صرفه جویی ارزی قرار شد با راه اندازی این مرکز استادهای خارجی با توجه به تسهیلات ورود و خروج در منطقه آزاد کیش شامل ویزا و ... به متخصصان شرکت مخابرات آموزش بدهند.