نحوه ارزیابی دانشگاهها از مجازین کنکور دکتری/ شرط برگزاری آزمون کتبی

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با تاکید بر اینکه به دلیل برگزاری آزمون تخصصی دکتری، انتظار می رود در دانشگاهها آزمون کتبی به منظور ارزیابی داوطلبان مجاز کنکور دکتری برگزار نشود، ادامه داد: بنابراین، چون یک بار آزمون تخصصی میان داوطلبان برگزار شده، پیش بینی می شود دانشگاهها تنها با مصاحبه و ارزیابی تخصصی داوطلبان را بسنجند.

وی درباره دانشگاه تهران که سوالات شفاهی مصاحبه را در قالب سوالات کتبی به داوطلبان ارائه می دهد، تاکید کرد: به هر حال اگر در این دانشگاه فکر می کنند سوالات شفاهی را از این طریق بهتر می توان ارزیابی کرد و به عدالت محورانه تر شدن این موضوع کمک می کند، نمی توان به آن دانشگاه ایراد گرفت.

معاون آموزشی وزارت علوم در عین حال توصیه کرد که فرایند کتبی در ارزیابی داوطلبان دکتری دخالت داده نشود.

نادری منش ضمن اشاره به اینکه این موضوع در اختیار دانشگاههاست، اما خاطرنشان کرد که لازم است که در دانشگاهها مصاحبه انجام شود و بنا نیست از داوطلبی تستی گرفته شود و آنان هم پاسخ دهند.

وی گفت: ممکن است دانشگاهها در آزمون کتبی بخواهند قدرت نوشتن یا ارزیابی توان نوشتاری همچنین تبدیل فکر به نوشتن را در داوطلب از طریق سوال کتبی بسنجند اما این در حالی است که پیش از این آزمون تخصصی دکتری برگزار شده است.