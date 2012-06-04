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۱۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

ثبت جریمه در شهرکرد موتورسوار علی آبادی را شوکه کرد

ثبت جریمه در شهرکرد موتورسوار علی آبادی را شوکه کرد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: ثبت جریمه و تخلف موتورسیکلت شهروند علی آبادی در شهرکرد این موتورسوار را شوکه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شکی شهروند علی آبادی که به تازگی یک دستگاه موتورسیکلت خریداری کرده است، در پرینت و برگه خلافی موتور سیکلتش، تخلف در شهرستان شهرکرد استان چهار محال و بختیاری ثبت شده است.

در این برگ جریمه، 280 هزار ریال بابت تخلف در شهرکرد به عنوان جریمه ثبت شده است.

محمدرضا شکی با بیان اینکه تاکنون به شهرکرد سفری نداشته است، گفت: حتی برای انجام پلاک گذاری، موتورسیکلت را به وسیله وانت بار به گرگان برده ام تا از سوی پلیس موتورم توقیف نشود.

وی اظهار داشت: هر جا مراجعه کردم که بتوانم ثابت کنم جریمه اعمال شده، غیرواقعی است، کارساز نشد و در نهایت مجبور به واریز مبلغ جریمه شدم تا بتوانم موتورم را پلاک گذاری کنم.

در عین حال برخی شهروندان و دارندگان وسایل نقلیه ازجمله موتورسیکلت از اعمال جرائم غیرواقعی و ثبت تخلف گلایمند هستند.


200 هزار دستگاه موتورسیکلت در گلستان وجود دارد.

کد مطلب 1618446

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