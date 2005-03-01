خاتمي: به بهانه جهاني شدن، نمي توان فرهنگ هاي ملي را ناديده گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جمهور در اين ديدار با اشاره به اهميت فعاليتهاي يونسكو در خصوص فرهنگ، هنر و آموزش و نياز به تغيير گفتمان حاكم بر جهان، اظهار داشت: امروز ترور، جنگ، تهديد و نفرت در جهان بيش از گذشته حاكم شده و ضرورت گفت وگوي ميان تمدنها در اين فضا، بيش از پيش احساس مي شود.

خاتمي با قدرداني از عملكرد و فعاليتهاي سازمان يونسكو در بسترسازي به منظور تحقق عملي ايده گفت وگوي تمدنها گفت: امروز نه مي توان به بهانه جهاني شدن فرهنگ هاي ملي را ناديده گرفت و نه مي توان با تمركز بر فرهنگ هاي ملي و بومي جهاني شدن را نفي كرد.

رييس جمهور همچنين اظهار داشت: اهتمام يونسكو به ميراث معنوي و نقد ريشه ها و زمينه هايي كه منجر به بروز و رشد ترور و تروريسم در جهان كنوني شد، از فعاليتهاي مثبت اين سازمان است.

"هانس هنريش ورد" رييس شوراي اجرايي يونسكو نيز در اين باره با قدرداني از همكاريهاي همه جانبه جمهوري اسلامي ايران با اين سازمان، اهداف يونسكو در بخش هاي فرهنگي، علمي و آموزشي را برشمرد و گفت: با وجود برخي مخالفت ها ، بيشتر كشورهاي جهان خواهان حفظ فرهنگ هاي ملي و بومي هستند.

وي همچنين ايده هاي رييس جمهوري كشورمان در خصوص گفت وگوي ميان فرهنگ ها و تمدنها را ستود و اظهار اميدواري كرد كه يونسكو بتواند با كمك دولت، فعاليتهاي آموزشي خود در ايران را ارتقاء بخشد.