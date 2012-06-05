  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۴۹

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

ناتوانی دانشگاههای غیردولتی در ماموریتهای آموزشی/ عدم تناسب شهریه‌

ناتوانی دانشگاههای غیردولتی در ماموریتهای آموزشی/ عدم تناسب شهریه‌

عدم تناسب شهریه های دریافت شده با هزینه های جاری در دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی به گفته رئیس دانشگاه سوره یکی از علتهای ناتوانی این دانشگاهها در انجام رسالت آموزشی است.

محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: شهریه‌های دانشگاه سوره بر اساس مصوبه وزارت علوم است و امسال تنها برای ورودی‌های جدید 10 درصد افزایش یافت.

وی یکی از علل ناتوانی دانشگاههای غیردولتی در انجام ماموریتهای آموزشی را عدم تناسب شهریه‌های دریافت شده با هزینه جاری عنوان کرد.

رئیس دانشگاه سوره در این باره اظهار داشت: هزینه هایی که برای دانشگاههای غیردولتی تعیین می شود با هزینه های جاری متناسب نیست و در سالهای اخیر قیمت حاملهای انزژی افزایش زیادی داشته است.

روشن تاکید کرد: دانشگاههایی مثل سوره که سعی می کنند پرداخت کارکنان و استادان مطابق با استاندارد و مصوبات قانونی باشد بیشتر مشکل دارند و با کسری هزینه مواجه هستند.

کد مطلب 1618454

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