به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلم سینمایی "یک خانواده محترم" به کارگردانی مسعود بخشی در جشنواره فیلم کن بهعنوان تنها نماینده سینمای ایران، بازتابهای متفاوتی در داخل داشتهاست. به خصوص که اکثر سینماگران حاضر در کن در بازگشت از این جشنواره بخشی از اظهارات خود را به انتقاد از این فیلم اختصاص دادند.
این انتقادات از آنجا مورد توجه رسانهها قرار گرفت که درست در آستانه حضور این فیلم در جشنواره کن، موسسه سیمافیلم بعنوان سرمایهگذار این اثر تلویحاً از آن اعلام برائت کرده و حاصل نهایی فیلم را متفاوت از توافقات اولیه برای حمایت توصیف خوانده بود . انصراف این مرکز دولتی از مشارکت در این فیلم توجهات انتقادی بیشتری را به سمت آن جلب کرد.
محمد آفریده، مدیرعامل سابق مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، تهیهکننده این فیلم سینمایی است که هفته گذشته و پس از پایان جشنواره کن به ایران بازگشت. وی درباره حاشیههای بوجود آمده برای "یک خانواده محترم" و نیز در خصوص انتقادهای مطرح شده نسبت به آن به خبرنگار مهر، گفت: متاسفانه یکی از مشکلاتی که در نقد و نظرهای موجود نسبت به هر پدیده فرهنگی به ویژه در حوزه سینما وجود دارد این است که نگاه به نقد به یک دیدگاه محدود شدهاست و صبر و حوصلهای برای نتیجه دادن یک پدیده فرهنگی در مواجهه با دیدگاههای مختلف نداریم؛ متاسفانه فیلم "یک خانواده محترم" هم گرفتار همین نگاه محدودگرایانه شده است.
محمد آفریده؛ تهیهکننده "یک خانواده محترم"
آفریده با اشاره به موضعگیریهایی که درباره این فیلم از سوی برخی از سینماگران صورت گرفته است گفت: در ابتدا باید بگویم که خود من هم نسبت به بخشهایی از فیلم نقد داشتهام. اما انتقادها از سوی برخی از سینمگرانی که این فیلم را در کن دیدهاند تا اندازهای به جبههگیری شباهت پیدا کردهاست که به اعتقاد من این درست نیست.
تهیهکننده فیلم سینمایی "یک خانواده محترم" در ادامه با ذکر مثال از نوع نگاه منتقدان نسبت به این فیلم گفت: به عنوان مثال بسیاری از منتقدان ایرانی و کسانی که فیلم را در جشنواره کن دیدهاند نسبت به نقش زنان در این فیلم نکاتی را گفتهاند که چرا شخصیتپردازی زنان فیلم اینگونه انجام شده و شاید اگر حضور زنان فیلم به گونهای دیگر بود مجموع کار بهتر دیده میشد.
وی افزود: اما این در حالی است که در جلسه نقد و بررسی این فیلم یک منتقد فرانسوی گفت که در کمتر فیلم ایرانی دیده است که به کاراکتر زنان تا این اندازه در لایههای پنهان فیلم پرداخته شده باشد. به هر دلیل این فیلم در ایران گرفتار تبلیغات رسانهای شده است. به نوعی هنوز گرفتار نگاه دولتی به سینمای دفاعمقدس هستیم. فیلم "یک خانواده محترم" هم تنها فیلمی نیست که در تاریخ سینمای ایران گرفتار چنین نگاهی شدهاست بهعنوان مثال فیلم "لیلی با من است" هم دو سال از پخش ممنوع بود اما بعدا در فضایی متفاوت روی پرده سینما رفت و مورد استقبال هم قرار گرفت.
محمد آفریده در ادامه با اشاره به این مطلب که باید صبر کرد و در فضایی مساعدتر این فیلم را بار دیگر بازنگری کرد گفت: در حال حاضر در شرایط گذار هستیم و باید با سکوت به نوعی این شرایط را مدیریت کنیم. ضمن اینکه تمام این نقد و نظرها بدون حضور مسعود بخشی بعنوان کارگردان کار و شنیدن نظرات او مطرح شده که این هم دور از انصاف است و باید صحبتهای این کارگردان جوان را هم شنید.
وی در ادامه افزود: من منتظر زمانی مناسب برای نمایش این فیلم برای جمعی از مدیران و منتقدان با حضور مسعود بخشی هستم تا در این شرایط با در نظر گرفتن جوانب انصاف صحبت درباره این فیلم انجام شود.
