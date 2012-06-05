وزیر ارشاد برای شرکت در شورای وزیران فرهنگ شانگهای عازم چین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در راس هیأتی متشکل از تعدادی از مسئولان امور بین‌الملل و نیز محمدعلی منفرد مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل این وزارتخانه برای شرکت در این نشست، به چین سفر کرد.

قرار است حسینی در نهمین نشست وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که امروز سه‌شنبه در شهر پکن برگزار می‌شود.، شرکت کند.

وی علاوه بر سخنرانی در این اجلاس، در حاشیه آن با همتایان خود از جمله «چای وو» وزیر فرهنگ چین دیدار و درباره توسعه و گسترش مناسبات فرهنگی میان دو کشور بحث و تبادل نظر می‌پردازد.

چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، روسیه و ازبکستان شش عضو اصلی و جمهوری اسلامی ایران، هند، پاکستان و مغولستان چهار کشور عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای هستند.

نخستین کمیسیون مشترک فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین بهمن ماه سال گذشته در پکن و نخستین نشست وزیران فرهنگ سازمان همکاری شانگهای نیز سال 2002 میلادی در شهر پکن برگزار شد.

از سال 2005 میلادی این نشست هر سال یک بار به طور نوبتی در یکی از کشورهای عضو این سازمان برگزار می‌شود.

سازمان همکاری شانگهای با شش عضو اصلی و چهار عضو ناظر بر اصول همزیستی مسالمت آمیز و صلح پایبند است.

از دیرباز منطقه زیر نفوذ این پیمان منطقه‌ای، تمدن‌های مختلفی را تجربه کرده و دولت‌ها در تلاش بوده‌اند تا از طریق جاده ابریشم با یکدیگر همکاری کنند.