راهپیمایی قیام 15 خرداد در پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این راهپیمایی پیش از ظهر دوشنبه با حضور حجت الاسلام رحمت الله رحمتی نیا نماینده ولی فقیه در شهرستان پیشوا، بهرام ستاری فرماندار، سید مرتضی طباطبایی رئیس شورای اسلامی این شهر، اعضای شورای اسلامی، احمد قمی بخشدار مرکزی، همایون عباسی بخشدار جلیل آباد، امیرحسین طاهری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شیرزاد یعقوبی شهردار پیشوا و اقشار مختلف مردم مؤمن و انقلابی این منطقه برگزار شد.

این راهپیمایی از ساعت 10 صبح از میدان امام(ره) شهر پیشوا آغاز شد که راهپیمایان پس از عبور از خیابان امام در صحن مطهر امامزاده جعفر(ع) تجمع کردند.

مردم انقلابی شهرستان پیشوا که برای تجدید بیعت با امامت و ولایت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۵ خرداد گردهم آمده بودند با در دست داشتن عکس امام و رهبری و دست ‌نوشته ها و پلاکاردهایی با مضامین "ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند"، "ای رهبر آزاده آماده ‌ایم آماده"، "خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست"، "این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده"، "خامنه ای خمینی دیگر است، ولایتش ولایت حیدر است" و … در این راهپیمایی شرکت و بار دیگر با آرمانهای والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

گفتنی است مقرر بود سخنران ویژه راهپیمایی مردم شهرستان پیشوا، وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باشد، اما این سفر لغو شد.

سید محمد حسینی قرار بود عصر 15 خرداد راهی شانگهای چین شده و در اجلاس وزرای فرهنگ شرکت کند که این سفر به روز یکشنبه 14 خرداد موکول شده و به این ترتیب، وزیر ارشاد بابت عدم حضور در ورامین و پیشوا عذرخواهی کرد.