هزار نفر برای انجام عملیات به سوریه رفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های سوری، محمد شکور نماینده حزب جمهوری خلق از شهر کیلیس ترکیه پس از بازدید از اردوگاه مهاجران سوری در این شهراعلام کرد هزار نفر از افرادی که در این اردوگاه حضور داشتند، غایب هستند و این افراد قطعا برای انجام عملیات مسلحانه به سوریه رفته اند.



این عضو حزب مخالف دولت کنونی ترکیه خاطر نشان کرد: حزب عدالت و توسعه باید در خصوص آنچه رخ داده است، توضیح دهد.



وی افزود تعداد مهاجران در این اردوگاه به طور مستمر در حال تغییر است و اخیرا درگیری و بحث و جدلی درباره یک مسئله ناموسی در اردوگاه رخ داد که پلیس مداخله کرد که پس از بررسی مشخص شد هزار نفر از آوارگان در این اردوگاه حضور ندارند.

