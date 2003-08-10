آمريكا به حمايت آلمان در مسئله عراق چشم دوخته است

به گزارش خبرگزاري مهر مجله آلماني زبان تاگس اشپيگل درمقاله امروز خود به مسئله همكاري آلمان در بازسازي عراق پرداخته است .

در اين مقاله آمده است : پس از آنكه" ريكاردو سانچز" فرماندهي نيروهاي آمريكايي در عراق را پذيرفت ، مخالفان وموافقان متعددي پيدا كرد .كالين پاول وزير امورخارجه آمريكا انتصاب سانچز را تاييد و انتخاب او را گام مهمي در دستيابي آمريكا به اهداف خود در عراق برشمرد . تاگس اشپيگل در ادامه نوشت : مردم عراق براي بازسازي كشورشان به كمك ساير كشورها چشم دوخته اند . آمار قربانيان در عراق بواسطه شيوع برخي بيماريها روز به روز در حال افزايش است و تنها اميد مردم عراق حمايت ساير كشورها از آنان است . مردم اين كشور از پناهندگان در ساير كشورها خواسته اند تا براي كمك به بهبود وضعيت عراق به وطن بازگشته و به بازسازي عراق بپردازند .

اين مجله آلماني زبان در ادامه افزود : نيروهاي نظامي آمريكايي حاضر در عراق براي جلوگيري از هرگونه اقدام گروههاي تروريستي اقدام به بازداشت سريع موارد مشكوك مي نمايند.

مجله آلماني تاگس اشپيگل همچنين نوشت : اكنون تنها مسئله اي كه ذهن مقامات آمريكايي را به خود مشغول كرده است بازسازي سريع عراق است ، عليرغم اينكه آمريكا از حمايت انگليس برخوردار است چشم اميد به كمك ساير كشورهاي اروپايي بويژه آلمان دوخته است .

آمريكا پس از موفقيت آلمان در افغانستان به اين باور رسيده است كه اين كشور توانايي هاي زيادي براي برطرف نمودن موانع برقراري امنيت و صلح در كشورهاي متشنج دارد .

تاگس اشپيگل در بخش ديگر از مقاله خود به اظهارات " ران آسموس " مشاور بيل كلينتون در امور اروپا و رهبركنوني حزب دمكرات آمريكا با اين مجله مبني بر اينكه اكنون زمان آن فرارسيده تا دولت آمريكا بر كمك سازمان ملل بعنوان تنها ارگاني كه مي تواند در اين مسئله اقداماتي انجام دهد ، اشاره مي كند .

آسموس در بخش ديگري از گفتگوي خود با تاگس اشپيگل گفته است : حزب دمكرات آمريكا در صدد است تا با تحت فشار قراردادن بوش ، وي را از اشتباهاتش آگاه كند و از وي بخواهد تا براي رفع آنها تلاش نمايد .

وي همچنين خاطر نشان مي كند : بوش زماني مي تواند با ساير كشورها متحد شود و از حمايت آنهابرخوردار شود كه سياست صلح جويانه اي را سر لوحه كار خود قرار دهد .

تاگس اشپيگل در ادامه نوشت : آنگونه كه بنظر مي رسد اتحاد كشورهاي اروپايي در مسئله عراق با دولت آمريكا براي حزب دمكرات اين كشور منافع زيادي دارد .

"آسموس" معتقد است : با حضور نيروهاي آلماني ذر عراق بطور قطع اوضاع اين كشور بسرعت متحول شده و در مسير تازه اي قرار مي گيرد .

" جوزف بايدن " يكي از قديمي ترين سناتورهاي حزب دمكرات آمريكا در بخش سياست خارجي نيز در گفتگو با اين مجله آلماني اظهار داشت : من قصد دارم از نيروهاي آلماني ، فرانسوي و ترك بخواهم تا دولت آمريكا را در بازسازي عراق حمايت و كمك نمايند .

اين مجله آلماني زبان در ادامه نوشت : ديك گفارد ، جان كري و جوزف ليبرمن ، رقباي اصلي بوش در صحنه سياست آمريكا نيز بر اين عقيده هستند كه آمريكا تنها زماني مي تواند در عراق موفق عمل كند كه شاهد حضور نيروهاي آلماني و فرانسوي در خيابانهاي عراق باشد .

تاگس اشپيگل به نقل از سياستمداران آمريكايي خواهان حضور نيروهاي آلماني در عراق نوشت : هنگاميكه سازمان ملل با حضور نيروهاي آلماني در افغانستان موافق است بايد موافقت خود را نيز با حضور اين نيروها درعراق نيز اعلام نمايد .

اين مجله درادامه مي افزايد : سازمان ملل با اين اقدام مي تواند در نزديكي اروپا و آمريكا نقش مهمي ايفا كند .

حزب دمكرات آمريكا يك شعار را در سياست خارجي خود با اين مضمون كه سازمان ملل بايد حضور نيروهاي آلماني در عراق را اعلام و حضور آنان را تسريع بخشد، در سرلوحه كار خود قرار داده است.

تاگس اشپيگل در خاتمه به اظهارات اخير يوهانس رائو رئيس جمهوري آلمان مبني بر خواست دولت آلمان در مشاركت بازسازي عراق اشاره كرد و نوشت : آلمان حضور نيروهاي خود در عراق را منوط به موافقت سازمان ملل مي داند.