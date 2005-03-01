ثبت نام ناشران داخلي هفته ي آينده آغاز مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر، به نقل ازستاد اطلاع رساني هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب ، محمد جواد مرادي نيا افزود: درنشست روزگذشته ي كميته ي ناشران داخلي با اعضاي كميته ي اجرايي نمايشگاه كتاب ، كيفيت و كميت حضور ناشران دراين رويداد فرهنگي بررسي شد.

وي تصميم گيري درباره ي حجم غرفه هاي نمايشگاه ، شفاف سازي ضوابط حضور ناشران و نحوه ي اطلاع رساني براي نام نويسي را ازنتايج اين نشست عنوان كرد .

مرادي نيا تصريح كرد : مقررشده است كه نماينده ي كميته ي اجرايي نمايشگاه كتاب درستاد برگزاري اين نمايشگاه حضورداشته باشد . مديركل مراكزوروابط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ادامه داد: درهجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ، تنها آثارمكتوب منتشرشده درپنج سال اخيرمي توانند حضوريابند .

وي برنامه ريزي درجهت هماهنگي با سازمان هاي مختلف ونحوه ي ارايه ي خدمات براي رفاه هرچه بيشتربازديد كنندگان را ازديگرموارد مطرح شده دراين نشست عنوان كرد . هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ، ارديبهشت ماه سال آينده به مدت 10 روزبا حضورناشران ايراني و خارجي درتهران برگزارمي شود .