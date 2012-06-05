به گزارش خبرنگار مهر، حافظه جهانی میراث مستند در سال 1997 در یونسکو تشکیل شد. در این برنامه جهانی فهرستی از مجموعه‌های کتابخانه‌ای و منابع آرشیوی با اهمیت جهانی گردآوری و ثبت می‌شود. این مرکز هر دو سال یک بار با فراخوانی از کشورهای مختلف، آثار مهم جهانی را در حافظه جهانی ثبت می‌کند.



کمیته ملی حافظه جهانی کشورمان امسال نیز دو اثر شامل «مجموعه نقشه‌های دوره قاجار» (مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی) و «ذخیره خوارزمشاهی» (کتابخانه و مدرسه عالی شهید مطهری) را به عنوان آثار پیشنهادی ایران برای ثبت در برنامه حافظه جهانی یونسکو در سال 2012 انتخاب و چندی پیش پرونده آنها را به یونسکو ارسال کرد.

فریبا فرزام عضو کمیته ملی حافظه جهانی درباره زمان اعلام نتایج بررسی پرونده این آثار به خبرنگار مهر گفت: هنوز وصول این پرونده‌ها روی سایت اصلی یونسکو هم اعلام نشده است و برای اعلام نتایج آن باید تا پایان خرداد سال آینده صبر کرد.

وی افزود: کل این فرآیند از زمانی که ما پرونده آثار را تهیه می‌کنیم تا زمانی که آنها را به برنامه حافظه جهانی ارسال می‌کنیم و تا زمانی که نتایج آنها اعلام می‌شود، حدود دو سال طول می‌کشد.

این عضو کمیته ملی حافظه جهانی زمان اعلام نتایج دوره اخیر برنامه حافظه جهانی یونسکو را اواسط سال 2013 اعلام کرد.

فرزام در عین حال نسبت به ثبت دو اثر پیشنهادی ایران در برنامه حافظه جهانی سازمان بین‌المللی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) ابراز امیدواری کرد.