مردم ورامین، پیشوا و پاکدشت ولایتمداری خود را در سال 42 ثابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بشیری ظهر دوشنبه در حاشیه راهپیمایی 15 خرداد مردم شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران افزود: مردم شهرستانهای ورامین، پاکدشت و پیشوا که در سال 42 جزو یک منطقه محسوب می شدند، ولایتمداری خود را در قیام 15 خرداد 42 ثابت کردند و در این راه از تمام هستی خود دست پوشیدند.

وی عنوان کرد: قیام 15 خرداد، حفقان رژیم ستمشاهی را در هم شکست و خون شهیدان مظلوم این حادثه باعث شده تا حرکت عظیم و انقلابی مردم در جای جای ایران شکل گرفته و زمینه سرنگونی شاه را رژیم منحوس پهلوی را فراهم آورد.

بشیری ادامه داد: رژیم شاه تصور می کرد که با به شهادت رساندن مردم می تواند این حرکت انقلابی را در نطفه خفه کند ولی مردم ایران ثابت کردند که این قیام هیچ گاه خاموش نشد بلکه شعله های آن در 22 بهمن طومار طاغوت را در هم پیچید.

وی یادآور شد: مردم ایران اسلامی امروز نیز آماده اند تا در راه دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حریم ولایت جان خود را تقدیم کنند و در برابر استکبار جهانی ایستادگی کنند.

انقلاب اسلامی مدیون قیام مردم در 15 خرداد سال 42 است

نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: انقلاب بزرگ ملت ایران اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بی شک مدیون قیام مردم در 15 خرداد سال 42 است.

وی بیان داشت: بهترین درس ۱۵ خرداد به ما این است که هر روز می تواند عاشورا باشد، هر سرزمین می تواند کربلا باشد، تنها باید حسین زمان را شناخت، شهدای ۱۵ خرداد حسین زمان را شناختند، اعلام کردند زیر پرچم حسین(ع) هستند، ما باید ببینیم زیر پرچم چه کسی هستیم، امروز به برکت این خونهای پاک حکومت ولایت فقیه که مترقی ترین نوع حکومت در دنیا است ارائه شده است، باید ولایت فقیه را خوب شناخت.

بشیری افزود: قیام ۱۵ خرداد در واقع آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و شروع مبارزات علیه رژیم پهلوی بود.

وی عنوان کرد: مردم شهرهای ورامین، پاکدشت و پیشوا در سال ۴۲ به ندای امام خود لبیک گفتند و در این راه شهدای عزیزی را تقدیم انقلاب کردند، همین قیام و حرکت مردم این مناطق بود که سبب بیداری مردم کشور شد.

بشیری اضافه کرد: تا قبل از سال 42 و قیام جاودانه 15 خرداد هیچکس جرأت ابراز انزجار از رژیم را نداشت اما پس از 15 خرداد به تدریج مخالفتها علنی شد و خروش مردم نتیجه داد.

وی بیان کرد: مردم ایران اسلامی به خصوص در شهرهای ورامین، پیشوا و پاکدشت همواره آماده دفاع از انقلاب و ولایت فقیه هستند و در این خصوص حتی از جان خود نیز دریغ نخواهند کرد.