عباس استواری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در رشته سالنی بعد از سه سال بار دیگر با کسب عنوان قهرمانی لیگ دسته اول کبدی باشگاه های کشور به لیگ برتر راه یافته ایم و بعد از عملکرد نصفه و نیمه تیم در لیگ سال 90، امسال در مسابقات باشگاه های کشور برای حضور پر قدرت تیم قم در لیگ جدید تلاش می کنیم.



قهرمانی کبدی قم در لیگ دسته اول سالنی و لیگ برتر کبدی ساحلی کشور



وی با بیان اینکه در رشته کبدی ساحلی نیز به دنبال حضوری موفق در مسابقات باشگاه های برتر کشور هستیم، عنوان کرد: این دومین حضور تیم مردان کبدی قم در رقابت های لیگ ساحلی است که امیدواریم همچون دوره نخست که به مقام قهرمانی لیگ برتر کبدی ساحلی کشور دست یافتیم، با نتیجه خوبی همراه باشد زیرا استعداد موفقیت در بین کبدی کاران قم به خوبی به چشم می خورد.



رئیس هیئت کبدی قم عنوان داشت: به دنبال این هستیم که بهترین شرایط و امکانات را فراهم کنیم تا تیم های کبدی سالنی و ساحلی مردان و بانوان استان قم با آمادگی کامل راهی پیکارهای فصل جدید لیگ های برتر کبدی کشور شوند، زیرا کبدی قم به دنبال موفقیت در این رقابت‌ها استعدادهای بسیار خوبی دارد.



از برنامه‌ریزی و استعدادیابی در رده‌های سنی پایه غافل نیستیم



وی اضافه کرد: امسال هم به محض اعلام برنامه و زمان بندی برگزاری رقابت های لیگ های برتر کبدی سالنی و ساحلی کشور از سوی فدراسیون کبدی کشورمان، تمرینات اعضای تیم های کبدی ساحلی و سالنی قم با امکانات و شرایط بسیار خوبی برنامه ریزی خواهد شد و قطعا اعضای تیم های کبدی قم بعد از قهرمانی در لیگ دسته اول سالنی و قهرمانی در لیگ برتر ساحلی مردان باشگاه های کشور، در لیگ برتر امسال نیز به دنبال کسب موفقیت هستند.



استواری با بیان اینکه تیم کبدی سالنی بانوان قم نیز یکی از تیم های حاضر در لیگ برتر باشگاه های کشور محسوب می شود، افزود: کبدی قم با سرمایه گذاری بر روی رده‌های سنی پایه از جمله رده سنی جوانان که همه ساله در رقابت های قهرمانی جوانان کشور حضور موفقی دارند و حتی مقام سوم کشور را کسب کرده اند، قطعا رشد می‌کند و آینده درخشانی هم در پیش رو دارد.



وی تصریح کرد: در کنار تلاش برای توسعه بخش قهرمانی رشته کبدی، از برنامه‌ریزی و استعدادیابی در رده‌های سنی پایه غافل نیستیم و خوشبختانه با تلاش و اهتمام تمامی افراد پرتلاش در هیئت در این راستا صورت می گیرد.

