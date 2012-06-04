بازیهای گهر در دورود برگزار می شود/ نصب 2600 صندلی در ورزشگاه تختی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد نیکوخضال در این رابطه اظهار داشت: براساس دستور ویژه استاندار لرستان برای تجهیز ورزشگاه و انجام بازیهای تیم گهر در شهر دورود، دو هزار و 600 صندلی در مجموعه استادیوم ورزشی فوتبال این شهر نصب می شود.

وی با اشاره به بازدید استاندار لرستان از ورزشگاه تختی دورود، افزود: استاندار لرستان دستور داد تا زمینه لازم برای برگزاری بازی های تیم گهر در لیگ برتر فوتبال در این شهرستان فراهم شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان اظهار داشت: بر همین اساس و با تجهیز ورزشگاه، تمامی بازی های تیم فوتبال گهر در لیگ برتر در ورزشگاه فوتبال این شهرستان انجام می شود.

به گفته نیکوخصال همچنین مالکیت تیم به شهرداری دورود واگذار شده، مشروط بر اینکه بازی های تیم در شهرستان دورود انجام شود.

وی یادآور شد: درهمین ارتباط در این جلسه علاوه بر پیگیری موضوع انتقال مالکیت تیم، فراهم کردن حداقل شرایط لازم و استانداردسازی ورزشگاه تختی دورود برای انجام بازی های لیگ برتر نیز مورد تاکید قرار گرفته است.