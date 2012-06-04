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۱۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

ناشنوایان اردبیلی پنج مدال بازیهای آسیایی را کسب کردند

ناشنوایان اردبیلی پنج مدال بازیهای آسیایی را کسب کردند

اردبیل – خبرگزاری مهر: ناشنوایان ورزشکار استان اردبیل که در قالب تیمهای ملی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکرت کرده بودند پنج مدال طلا برای کشورمان کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که در کره جنوبی برگزار شد حسین صداقت در رشته دو و میدانی برای نخستین بار چهار مدال طلا را به تنهایی تصاحب کرد.

علاوه بر این ورزشکار، محمد جهانگیری نیز در رشته فوتسال با کسب مقام قهرمانی به همراه تیم ملی یک مدال طلا به گردن آویخت.

علی کامیار و بهنام رضایی نیز در رشته های دوچرخه سواری و تنیس روی میز در این مسابقات آسیایی شرکت کرده بودند که توانستند در این دو رشته مقام هفتم آسیا را به دست آوردند.

قهرمانان اردبیلی مسابقات آسیایی ناشنوایان بعد از ظهر دوشنبه با استقبال جمعی از مسئولان و ورزش دوستان استان وارد زادگاه خود شدند.
 

کد مطلب 1618531

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