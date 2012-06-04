ناشنوایان اردبیلی پنج مدال بازیهای آسیایی را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که در کره جنوبی برگزار شد حسین صداقت در رشته دو و میدانی برای نخستین بار چهار مدال طلا را به تنهایی تصاحب کرد.

علاوه بر این ورزشکار، محمد جهانگیری نیز در رشته فوتسال با کسب مقام قهرمانی به همراه تیم ملی یک مدال طلا به گردن آویخت.

علی کامیار و بهنام رضایی نیز در رشته های دوچرخه سواری و تنیس روی میز در این مسابقات آسیایی شرکت کرده بودند که توانستند در این دو رشته مقام هفتم آسیا را به دست آوردند.

قهرمانان اردبیلی مسابقات آسیایی ناشنوایان بعد از ظهر دوشنبه با استقبال جمعی از مسئولان و ورزش دوستان استان وارد زادگاه خود شدند.

