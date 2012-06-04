  1. بین الملل
۱۵ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۰۶

با حمایت غربی ها و اعراب؛

مخالفان مسلح سوری ائتلاف نظامی تشکیل دادند

مخالفان مسلح سوری ائتلاف نظامی تشکیل دادند

گروههای مسلح مخالف سوری با چراغ سبز غربی ها و رژیمهای عربی همسو در ادامه تلاشها برای جلوگیری از بازگشت امنیت و ثبات به سوریه، از تشکیل یک ائتلاف نظامی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره لبنان، گروهکهای مسلح سوری امروز با انتشار بیانیه ای از تشکیل یک ائتلاف نظامی علیه نظام بشار اسد خبر دادند.

دربیانیه گروههای مسلح سوری ادعا شده است: "دوران ترس و وحشت به پایان رسیده و دیگر باز نخواهد گشت. ما به پیروزی نزدیک شده ایم."

بر این اساس، این ائتلاف نظامی جدید به منزله حلقه وصل تمام گروهکهای مسلح سوریه عمل خواهد کرد.

خاطرنشان می شود مخالفان مسلح سوری طی ماههای اخیر از هر گونه اقدام مسلحانه در تلاش برای سرنگونی نظام سوریه  فرو گذار نکردند، اما در نهایت با وجود حمایتهای گسترده مالی، تسلیحاتی و تبیلغاتی غربی ها و رژیمهای عربی همسو به هدف مدنظر خود نرسیدند و تمام تلاشهای خود را بر تخریب مراکز دولتی و خصوصی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از طریق عملیات انتحاری و فتنه افکنی طایفه ای متمرکز کرده اند.

کد مطلب 1618540

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