گامی برای پرداختن به خویشتن خویش/ اعتکاف؛ فصلی برای انس با خدا

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله در کشور ما مراسم اعتکاف درایام البیض ماه رجب انجام می شود و نوجوانان، جوانان، مردان و زنان مسلمان در این ایام در مساجد و تکایای شهر و روستا بر سر سفره احسان و لطف الهی می نشینند و زمام دل و جان خود را به دستان پرتوان الهی می سپارند تا خانه دل را از اغیار تهى کرده و نور محبت‏ خدا را در آن جلوه گر سازند.

مراسم اعتکاف همزمان با سراسر کشور در خراسان شمالی نیز از صبح دوشنبه با رنگ و بوی خاصی برگزار و بیش از ده هزار نفر از عاشقان و علاقمندان طریق الهی در این مراسم شرکت کرده تا با پناه بردن به گوشه ای خلوت و راز نیاز با خدای خویش به خودسازی و تهذیب نفس پرداخته و از این طریق به دریاى بیکران انس و مهر خداوند که یکسره مغفرت و رحمت است، متصل شوند.

عکس : وحید خادمی

