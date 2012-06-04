  1. بین الملل
۱۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۳۴

خبر فوری/

یکی از ربوده شدگان لبنانی در سوریه به بیروت بازگشت

یکی از ربوده شدگان لبنانی در سوریه به بیروت بازگشت

رسانه های لبنان در خبری فوری از آزادی یک از ربوده شدگان لبنانی در سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المنار لبنان در خبری فوری از آزادی "محمود ابراهیم" یکی از 11 لبنانی ربوده شده در شهر حمص سوریه خبر داد.

بر این اساس، "مصطفی حسین" نماینده سابق پارلمان لبنان در جریان تحویل این ربوده شده لبنانی از سوی مقامات سوری حضور داشته است.

شایان ذکر است دو اتوبوس حامل زائران لبنانی اخیرا به دست مخالفان مسلح سوری متوقف و یازده مرد کاروان از سوی آنها گروگان  گرفته شده است. در حالی که برخی مقامات لبنانی از آزادی قریب الوقوع این افراد سخن گفته بودند، اما تاکنون این موضوع محقق نشده است.

کد مطلب 1618543

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