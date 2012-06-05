شش کشته و زخمی در محورهای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضوی خبیر در گفتگو با خبرنگاران در محل مقر مرکزی پلیس راه استان سمنان با اعلام اینکه روز 15 خرداد شش نفر از هموطنان در محورهای استان سمنان کشته و مصدوم شدند، افزود: حادثه واژگونی منجر به فوت در هشت کیلومتری شهر سمنان رخ داده است و در این حادثه دو نفر از هموطنان فوت شدند.

وی با اشاره به اتمام تعطیلات و بازگشت مسافران و زائران اظهار داشت: ترافیک روز 15 خرداد در مسیر برگشت از مشهد به تهران در محدوده استان سمنان نیمه سنگین بود.

سرهنگ رضوی خبیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر مهم ترین علت تصادف در جاده های استان در محور تهران - مشهد، گفت: واژگونی خودروها مهمترین علت تصادفات رانندگی در راه های استان سمنان است.

رضوی خبیر افزود: در روز چهاردهم خرداد نیز، در محورهای استان سمنان سه مورد حادثه واژگونی خودرو رخ داد که بر اثر آن 9 نفر از هموطنان مصدوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: حداکثر سرعت مجاز در محور تهران - مشهد در محدوده استان سمنان 110 کیلومتر است و پلیس راه با متخلفان برخورد می کند.

فرمانده پلیس راه استان سمنان به رانندگان عبوری از راه‌های این استان توصیه کرد به علت کویری بودن این استان در فواصل مختلف دقایقی استراحت و سپس ادامه مسیر دهند و کمربند ایمنی را برای تمام سرنشینان خودرو استفاده کنند.

رضوی خبیر با تاکید بر رعایت فاصله طولی با خودروهای جلویی افزود: رانندگان و مسافران به علت شرایط خاص جوی هنگام تردد در محورهای این استان به ویژه در مناطق کوهستانی و جاده های فرعی به توصیه‌های ماموران توجه و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

به گزارش مهر: بیش از 550 کیلومتر از مسیر 900 کیلومتری تهران - مشهد از استان سمنان می گذرد.