كتاب شناخت اجتماعي منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كتاب شناخت اجتماعي به مطالعه اين امرپرداخته كه مردم چگونه از اطلاعاتي كه در دنياي اجتماعي با آن رو به رو مي شوند، استفاده مي كنند. اين اثر به مثابه رويكردي كه نتايج مهمي را بدست آورده ، نشان مي دهد مردم چگونه روابط اجتماعي خود را با تمركز بر فرآيند هاي ذهني كه بر اصول تأكيد مي كند، ارائه، ذخيره سازي، بازيابي و استفاده مي كنند.

اين كتاب همچنين به گرايش هايي مي پردازد كه در فرآيند ها و التزامات گرايي هايي براي ادراك اجتماعي و تعامل اجتماعي مردم ذاتي و اساسي تلقي مي شود. اين مجموعه مقالات نگاهي اجمالي را به شناخت اجتماعي فراهم كرده و سهم آن در درك پرسش ها و مسائل مهم در روانشناسي اجتماعي را مشخص مي كند.

برخي از عناوين اين اثر عبارت است از: پردازش اطلاعات از دنياي اجتماعي؛ ارائه شناختي اطلاعات اجتماعي؛ فعال سازي و استفاده از مثالهاي شناختي؛ پردازش غير هوشيار و اتوماتيك؛ اسنتتاج غير موقعيتي و رويكرد؛ شكل برداشت و داوري؛ كليشه؛ تأثيرات انگيزشي بر پردازش اطلاعات؛ بازسازي گذشته، انتظار آينده.

"ديويد ال همليتون"، نويسنده اين اثر، دكتراي خود را از دانشگاه ايلينوز گرفته و تا كنون در دانشگاه هاي يل، كاليفورنيا، سانتا باربارا تدريس كرده است. وي به عنوان يك دانشمند "شناختي" مطالب بسياري در اين زمينه نوشته و كتاب هاي بسياري را ويرايش كرده است و تا كنون 100 مقاله علمي تحقيقي ارائه داده است.