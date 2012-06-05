"سالوک" و "ساریگل" میزبان طبیعت دوستان خراسان شمالی است

حسین آبسالان به مناسبت روز جهانی محیط زیست، در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: این نهاد در هفته محیط زیست برنامه‌های متنوعی را برای آشنایی مردم با محیط زیست و تبیین حفاظت از اندوخته‌های آن برگزار می‌کند.

وی با بیان اینکه روز 16 خرداد مصادف با 5 ژوئن هر سال به نام روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده است افزود: در هفته محیط زیست امسال پارک‌های ملی سالوک و ساریگل اسفراین، محل برگزاری برنامه‌های زیست محیطی این نهاد و میزبان طبیعت دوستان خراسان شمالی خواهد بود.

آبسالان با اعلام اینکه در این هفته نمایشگاه فیلم و پوستر محیط زیست در پارک ملی سالوک برگزار می‌شود اظهار داشت: علاوه بر این نمایشگاه، چندین تور طبیعت گردی نیز در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

وی مقصد این تورهای طبیعت گردی را مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی استان ذکر و تصریح کرد: هدف از برگزاری این تورها آشنایی مردم با محیط زیست استان و افزایش همکاری آن‌ها برای حفاظت از آن است.

این مسئول همچنین از اجرای دیگر برنامه‌های زیست محیطی در این هفته خبر داد و افزود: دیدار با ائمه جمعه و جماعت، برگزاری نشست‌های تخصصی به منظور مدیریت پسماندها، دیدار با نخب‌گان زیستی استان، برگزاری نشست هم اندیشی با سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست (NGO) ها و ... از جمله برنامه‌های این اداره کل در هفته محیط زیست سال جاری است.

در روز جهانی محیط‌ زیست، 5 ژوئن (16 خرداد ماه) هر سال، دوستداران و علاقه‌مندان به طبیعت برنامه‌های مختلف زیست محیطی را در سراسر جهان برگزار می‌کنند.

