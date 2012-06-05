استان مرکزی قابلیت بالایی در زمینه گردشگری فرهنگی دارد

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، استان مرکزی ظرفیت بالایی در زمینه گردشگری فرهنگی دارد که زمینه مساعد سرمایه گذاری است، افزود: استان مرکزی استان مفاخر است و از این نظر دارای پتانسیل های جهانی است که این امر می تواند علاقمندان زیادی را به استان رهنمون کند.
وی با بیان اینکه، استان دارای بیش از دو هزار شخصیت ملی و بین المللی شناخته شده است افزود: آثار این بزرگان در استان زمینه مساعدی برای توسعه گردشگری فرهنگی است.
رضوانی گفت: شخصیت هایی چون امام خمینی، امیرکبیر، پروفسور حسابی، عالمان نراقی و صدها عالم و فرهیخته دیگر از ظرفیت های فرهنگی استان است.
وی در ادامه قابلیت های طبیعی استان را مکمل گردشگری فرهنگی دانست و گفت: استان مرکزی به دلیل تنوع آب و هوایی و ساختار زمینشناختی ویژه یکی از مناطق مهم بومگردی کشور است و میتواند منابع و امکانات لازم را برای طبیعتگردان و علاقهمندان به گردش و مطالعه و تحقیق در خصوص جاذبههای طبیعی فراهم آورد.
سرپرست میراث فرهنگی استان مرکزی اضافه کرد: چشمههای آب معدنی و آبگرم، سرابها و سرچشمههای پرآب، غارها، کوهها، دشتها و کویر، مناطق حفاظت شده، امکانات اسکی روی برف و آب، جلوههای زندگی عشایری و روستایی، حیات غنی زندگی جانوری و پوشش گیاهی متنوع و معادن و منابع زمینشناسی از جمله منابعی است که میتوان با ساماندهی آنها، اقدامات موثری با هدف جذب گردشگران داخلی و خارجی و همچنین توسعه منطقهای بخشهای مختلف استان انجام داد.
