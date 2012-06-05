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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۱

جشنواره نمایشی "یاقوت‌های سرخ" فراخوان داد

جشنواره نمایشی "یاقوت‌های سرخ" فراخوان داد

اراک - خبرگزاری مهر: دبیرخانه نخستین جشنواره استانی تئاتر دفاع مقدس "یاقوت های سرخ" در استان مرکزی در فراخوانی از هنرمندان دعوت به حضور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نخستین جشنواره استانی تئاتر دفاع مقدس یاقوت های سرخ در استان مرکزی در فراخوانی از هنرمندان دعوت به حضور کرد.

خلیل خسروبیگی گفت: فراخوان این جشنواره استانی که در تکریم  یاد سردار شهید ابراهیم یعقوبی در ساوه برگزار می شود به سراسر استان ارسال شده و  ازهمه هنرمندان استان دعوت به حضور در این جشنواره نمایشی می شود.

وی گفت: هنرمندان تا تاریخ 20 خرداد فرصت دارند متون نمایشی خود را با موضوع شهدا به دبیرخانه جشنواره واقع در ساوه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه ارسال کنند.

این جشنواره با موضوع دفاع مقدس و در تاریخ 31 شهریور ماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در ساوه برگزار می شود.

کد مطلب 1618558

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