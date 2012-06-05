به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نخستین جشنواره استانی تئاتر دفاع مقدس یاقوت های سرخ در استان مرکزی در فراخوانی از هنرمندان دعوت به حضور کرد.

خلیل خسروبیگی گفت: فراخوان این جشنواره استانی که در تکریم یاد سردار شهید ابراهیم یعقوبی در ساوه برگزار می شود به سراسر استان ارسال شده و ازهمه هنرمندان استان دعوت به حضور در این جشنواره نمایشی می شود.

وی گفت: هنرمندان تا تاریخ 20 خرداد فرصت دارند متون نمایشی خود را با موضوع شهدا به دبیرخانه جشنواره واقع در ساوه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه ارسال کنند.

این جشنواره با موضوع دفاع مقدس و در تاریخ 31 شهریور ماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در ساوه برگزار می شود.