سمیه باقربیگی از محققان این پروژه تحقیقاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه تولید نرم افزارهای تبدیل متن به گفتار در دنیا، افزود: با رشد این فناوری در 10 سال اخیر، نرم افزارهای بسیاری در زمینه تبدیل متن به گفتار در زبانهای مختلف دنیا تولید شده است.



وی از تولید نرم افزاری در این زمینه در ایران خبر داد و اظهار داشت: این نرم افزار قادر است فایل های متنی را با کیفیت صدایی شبیه انسان و بدون لرزش به گفتار تبدیل کند.



باقربیگی با تاکید بر اینکه این نرم افزار قابل نصب بر روی گوشی تلفن همراه و کامپیوتر است، ادامه داد: این نرم افزار می تواند یک کتاب 200 صفحه ای با فرمت های DOC ،DOCX و PDF را به فایل صوتی wav و mp3 (گفتاری) تبدیل کند.



این محقق با بیان اینکه این نرم افزار با باز کردن فایل متنی شروع به خواندن آن می کند، توضیح داد: اساس این نرم افزار علم "پردازش زبان طبیعی" است به این صورت که با آنالیز و پردازش بر روی متن آن را تبدیل به صوت و با زبان مورد نظر ارائه می دهد.



وی با تاکید بر اینکه این نرم افزار برای زبان فارسی تنظیم شده است، ادامه داد: این نرم افزار با نصب بر روی گوشی های تلفن همراه می تواند پیامک را برای کاربران نابینا و یا در حین رانندگی برای کاربران بخواند بدون آنکه کاربر به تنظیمات خاصی دست بزند.



باقربیگی اضافه کرد: علاوه بر این با نصب این نرم افزار در گوشی های همراه می توان متنی را در گوشی ذخیره کرد و در زمانهای مورد نیاز متن را به صورت صوت به کاربر ارائه داد.



وی حجم کم این نرم افزار را از دیگر قابلیت های آن ذکر کرد و یادآور شد: نرم افزارهایی که تاکنون در دنیا عرضه شده اند با حجم 400 تا 500 مگابایت است ولی در این پروژه با استفاده از روشهای خاصی حجم نرم افزار تولید شده به 7 مگابایت کاهش یافت.



باقربیگی با بیان اینکه این نرم افزار بر روی کامپیوترها هم قابل نصب است، گفت: خروجی این نرم افزار بر روی کامپیوترهای شخصی فایل های MP3 است به گونه ای که کتابهای متن به کتاب گویا تبدیل و به کاربر ارائه می شود.



وی با بیان اینکه این پروژه با همکاری مهندس مهدی گلزارنیا اجرایی شد، از برنامه های توسعه این نرم افزار خبر داد و اظهار داشت: تبدیل گفتار به متن از برنامه های توسعه ای این نرم افزار است که در دستور کار قرار دارد.