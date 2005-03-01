بودجه انتقال آب كارون به رفسنجان حذف شد

سيد احمد موسوي نماينده اهوازدر گفتگو با خبرنگار مهر ، بااشاره به مخالفت مجلس با اختصاص بخشي از اعتبار اجراي طرح هاي كوچك اشتغال زا براي انتقال آب كارون به دشت رفسنجان گفت: تا مشكل آب آشاميدني استان خوزستان و اهواز حل نشود ، اين انتقال به صلاح نيست.

موسوي ، افزود : استان خوزستان با مشكل آب كشاورزي و آشاميدني روبروست و اگر قرار است آب كارون به جايي منتقل شود اول اين مشكلات بايد مرتفع شود.

نماينده اهواز گفت: رهبر معظم انقلاب در سفر به استان خوزستان دستور دادند هشتصد هزار هكتار از زمين هاي حاصلخيز خوزستان زير كشت برود و چهار وزير كابينه هم از سوي رييس جمهور مامور اجراي اين دستور شدند.

موسوي اظهار داشت: متاسفانه عليرغم دستور صريح رهبر معظم انقلاب تاكنون يك ريال براي اجراي اين پروژه در نظر گرفته نشده است در حالي در هيچ نقطه اي از ايران نمي توان اراضي حاصلخيزي چون اراضي خوزستان با طبيعت چهارفصل قابل كشت يافت.

اين عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان اظهار داشت: اگر مشكل كشاورزي و صنعتي و آب آشاميدني استان خوزستان حل شود، انتقال آب از سر شاخه هاي كارون به دشت رفسنجان قابل اجراست.

سيد احمد موسوي تصريح كرد: متاسفانه بعضي افراد به گونه اي توانستند اين موضوع را در لايحه بودجه سال 84 بگنجانند تا از حساب ذخيره ارزي براي آن مقداري برداشت شود و طرح انتقال آب كارون به رفسنجان انجام گيرد.

عضو هيات رييسه مجلس اضافه كرد: در بند "ح" تبصره 21 قانون بودجه سال 1381 ، اين موضوع تصريح شده بود و تاكنون اجرا نشده بود و حالا مي خواهند به هر شكلي شده آنرا در بودجه سال 84 لحاظ كنند كه نمايندگان خوزستان و تعداد ديگري از نمايندگان مجلس به اين موضوع اعتراض كردند و سرانجام اين امر از تبصره 2 لايحه بودجه حذف شد.

موسوي گفت: اعتباري كه قرار بود براي انتقال آب كارون به رفسنجان هزينه شود، منحصرا بايد در اجراي طرح هاي كوچك اشتغال زا و زود بازده كشاورزي و صنعتي قرار مي گرفت كه خوشبختانه با راي نمايندگان هر استفاده ديگري از اين اعتبار ممنوع شد.

وي تاكيد كرد : اكنون اين انتقال فاقد وجاهت قانوني است و عملا هيچ بودجه اي براي انتقال آب كارون به رفسنجان در سال آينده وجود ندارد.