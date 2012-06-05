اعتکاف؛ خلوتکده ای به رنگ خدا/ نوجوانانی که آسمانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 13 هزار گلستانی با شرکت در مراسم معنوی اعتکاف و پناه بردن به حریم الهی در مساجد، با سوز دل و اشک دیده، راه بسوی آسمان گشودند و آسمانی شدند.

بیش از 140 مسجد گلستان میزبان زنان و مردانی است که معتکف حریم امن الهی شدند و مراسم معنوی اعتکاف را برپا می دارند.

در مراسم اعتکاف گلستان از همه قشر و همه سن می توان مشاهده کرد، دختران و پسران نوجوانی که با شرکت در کلاس آسمانی شدن، رنگ خدا گرفتند و چه زیبا و خاضعانه، نوای "یا رب یا رب " طنین انداز شده است.

در گوشه و کنار مسجد، هر جا که چشم بیاندازی، صحبت از عشق و دلدادگی و بندگی است و در اینجا، هر چیز غیر از خدا معنایی ندارد.

بهاره یاسمی دانش آموزی 10 ساله ای که همراه مادرش در مسجد بندرگز معتکف شده است، می گوید: اعتکاف در واقع تمرینی است برای استقبال از ماه رمضان.

وی اظهار داشت: با آنکه یک روز از مراسم اعتکاف گذشته، چنان انس و الفتی بین معتکفان وجود دارد که انگار سالهاست همدیگر را می شناسند و این مراسم علاوه بر دوستی با خداوند، سبب شد تا دوستان جدیدی نیز پیدا کنم، دوستانی که از نوع بچه های آسمانی هستند.

رقیه هاشمی بانوی 55 ساله ای که سالهاست در مراسم اعتکاف شرکت دارد، نیز می گوید: همینکه انسان چند روزی دست از زندگی مادی می شوید و در مسجد معتکف می شود، حال و هوای خوبی در انسان ایجاد می کند.

وی افزود: برنامه های فرهنگی و جمعی خوبی در مراسم اعتکاف امسال پیش بینی شد که شامل سخنرانی، ادعیه و حلقه های معرفت است.

امام جمعه بندرگز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتکاف موجب بخشش گناهان می شود و در روایت داریم که ائمه اطهار نیز در مسجد معتکف می شدند.

حجت الاسلام سید مصطفی محمدی اظهار داشت: انسان موجودی دوبعدی است که یک بعد آن عقلانیت بوده که به فرشته و ملک مانند است و یک بعد جنبه انسانیت دارد و به شیطان مانند است.

وی اظهار داشت: اگر انسان جنبه عقلانی وجودش را پرورش دهد، رشد معنوی می یابد و از ملائکه بالاتر می رود و برای گریز از نفس و جنبه حیوانی و برای انس با معبود، انسان نیازمند خلوتی است تا به آثار پروردگار بیندیشد و با سوز دل و اشک دیده زنگار گناهانش را بشوید.

امام جمعه بندرگز بیان داشت: یکی از این خلوتکده ها سنت نبوی اعتکاف است و دونوع اعتکاف داریم، یکی سیزدهم رجب یا ایام البیض و دیگری آخر ماه رمضان که پیامبر معتکف می شد و یا هر فرصتی که انسان می تواند معتکف درگاه خداوند شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: بیش از 13 هزار گلستانی در بیش از 140 مسجد استان معتکف شدند.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمار قطعی متعکفین در روزهای آینده اعلام می شود و این آمار تقریبی است.

وی عنوان کرد: همزمانی با ایام امتحان دانش آموزان سبب شد تا برخی افراد به رغم تمایل نتوانند در مراسم اعتکاف شرکت داشته باشند.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: همچنین به دلیل اعزام برخی افراد برای شرکت در مراسم سالروز ارتحال حضرت امام، برخی از علاقمندان نیز نتوانستند به اذ ان صبح و شرکت در مراسم اعتکاف برسند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: برنامه های فرهنگی اعتکاف در این مراسم اجرا می شود و یک برنامه جمعی قبل از اذان ظهر، یک برنامه قبل از اذان مغرب و برنامه ای نیز بعد از اذان مغرب داریم.

وی عنوان کرد: در بقیه ساعتها نیز برنامه هایی در قالب حلقه های معرفت و بخشی از برنامه ها نیز در قالب عبادتهای فردی اجرا می شود.