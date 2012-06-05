به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم طاهری عصر دوشنبه در مراسم ویژه سالروز ارتحال حضرت امام خمینی و 15 خرداد در جمع عزاداران بردخونی در مسجد جامع این شهر اظهار داشت: اگر در شخصیت های بزرگ جهان مطالعه کنیم افرادی هستند که درعرصه ای پیشتازند در صورتی که انبیای الهی و معصومین دارای جمیع خصائل و یگانه دوران بودند.

وی افزود: تاریخ معاصر چهره ای به خود دید که در همه ابعاد برجسته و نمونه بود در زمانی که حضرت امام از نظر علمی استوانه علم درهمه زمینه های علوم انسانی بود وقتی وارد عرصه سیاست شد همه را مبهوت خود کرد و علی‌رغم بعضی که در سیاست خدا را فراموش می کنند و از حق فاصله می گیرند، او اینچنین نبود.

طاهری اضافه کرد: در همه صحنه ها به خدا توجه داشت و هیچ خلافی در اعمالش نبود و جامعیت امام ایشان را از همه چهره های علمی و سیاسی معاصر ممتاز کرد و به عنوان رهبری برجسته، دین و دنیای مردم را بیمه کرد و اکنون نیز راهگشای حرکت های اسلامی و بیداری اسلامی در دنیاست.

این استاد حوزه ودانشگاه ادامه داد: در اخلاق دقیق ترین و جزیی ترین نکات را برخلاف برخی افراد رعایت می کرد و اینچنین شخصیتی در تاریخ معاصر بی نظیر است که به عنوان نمونه در هنگامی که کنار سفره می نشست دست به غذا نمی برد تا آخرین نفر که خانم خانه بود در کنار سفره بنشیند.

وی با اشاره به تاریخ شیعه گفت: شیعیان همواره در تاریخ مقابل ظلم می ایستادند و مانع حرکت ستمگران می شدند و در این مسیر از علما و مجتهدین حرف شنوی داشتند و گوش به فرمان حق بودند و مردم ایران نیز در این راه هزاران شهید دادند و برای اطاعت از امام آنچه در توان داشتند هزینه کردند و فرمان ولی فقیه را پذیرفتند.

مدیر حوزه های علمیه مازندران بیان کرد: پس از ارتحال حضرت امام، ولی فقیه زمان مقام معظم رهبری حرکت نظام اسلامی را رهبری می کند و بیداری اسلامی و نهضت های اسلامی از او فرمان می گیرد و دنیای اسلام با انگشت فرمان ایشان می چرخد و کشتی اسلام را به ساحل نجات می رساند و بهترین فرد بعد از امام برای رهبری جامعه اسلامی بود.