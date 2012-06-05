به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح یکشنبه در جمع جوانان نخبه سازمان های مردم نهاد کشور در همایش"مبشر صبح "در اراک با اشاره به اینکه بخش مهمی از دروان زندگی مام راحل در استان مرکزی و حوزه علمیه سپهداری اراک سپری شده است افزود: در راستای قدردانی و زنده نگه داشتن مسیر امام خمینی (ره) و پاسداری از آرمان های آن حضرت باید به طلبه پروری و تقویت همه جانبه حوزه های علمیه بیش از پیش در استان توجه شود.

امام جمعه اراک ، بروز موج بیداری اسلامی را حاصل اندیشه های امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت معرفی امام راحل به عنوان الگوی کامل و اسوه حسنه تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار داشت: نهادهای فرهنگی، تبلیغی، دینی، علمی، آموزشی و رسانه ها باید در معرفی آثار امام خمینی (ره) به جامعه تلاش کنندو زمینه های لازم را آماده کنند.

وی افزود: استان مرکزی به عنوان زادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی باید نقش بیشتری در فضای علوم دینی و حوزه های علمیه در کشور ایفا کند و برای افزایش طلاب علوم دینی به لحاظ کمی و کیفی در استان مرکزی تلاش شود تا بتوان خدمات دینی و قرآنی را توسط این طلاب به سایر نقاط کشور و خارج از کشور ارائه دهیم.

وی اظهار داشت: هم اکنون 13 مدرسه علوم دینی برای برادران و هفت مدرسه ویژه خواهران در استان مرکزی فعال است که تعداد طلبه های آن جوابگوی نیازهای دینی، تبلیغات اسلامی و تبیین احکام اسلامی نیست.

همایش "مبشر صبح" با حضور 200 جوان نخبه کشور از12 تا 14 خرداد به مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل با محوریت تبیین اندیشه‌های آن حضرت درشهرهای استان مرکزی با هدف ترویج اندیشه‌های امام خمینی (ره)، آشنایی جوانان نخبه و فرهیخته کشور با شخصیت و زندگی آن حضرت در حال برگزاری است.