علی اصغر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز زمان برداشت گل محمدی از باغ های گل استان، پیش بینی کرد تا پایان زمان برداشت میزان گل های چیده شده به حدود 700 تن برسد افزود: زمان برداشت تا یک هفته دیگر ادامه دارد.

وی باغات گل محمدی استان مرکزی را در شهرهای دلیجان، محلات، خمین و ساوه عنوان کرد و گفت: وسعت باغات گل محمدی استان به 230 هکتار می رسد که مخت همین نوع گل است.

زارعی میزان برداشت گل محمدی سال گذشته استان را 670 تن عنوان کرد و افزود: سال گذشته از گل های محمدی استان 738 هزار لیتر گلاب تولید شد.

وی با اشاره به اینکه گل های برداشت شده به 25 واحد گلابگیری انتقال داده می شود اضافه کرد: عطر گل های محمدی استان مرکزی عطر خاصی و از کیفیتی خوب برخوردار است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: اکنون 410 نفر در زمینه تولید گل و گلاب در این استان مشغول کار و فعالیت هستند.