سینماهای مازندران نیازمند اعتبارات ملی/ گوش مسئولان بدهکار نیست

عزیزالله محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکثریت سینماهای مازندران برخی امکانات اولیه شامل وسایل سرمایشی و گرمایشی سالنهای نمایش را ندارند و وجود این مشکلات علاقمندی افراد را برای تماشای فلیم ها به سینماهای استان کم می کند.



وی با بیان اینکه با پیگیری های درحال انجام، تاکنون بخشی از مشکلات سینماهای مازندران درحال برطرف شدن است و بازسازی فضاهای سینماهای استان که قدیمی است نیازمند اعتبارهای ویژه ملی و استانی است، اضافه کرد: سینما سپهر ساری کار بازسازی آن به پایان رسیده و اکنون در ردیف 15 سینمای برتر کشور قرار گرفته است.



مدیر حوزه هنری مازندران ادامه داد: متاسفانه با شرایط خاص مازندران که به عنوان پایتخت علویان بوده بعد از انقلاب 12 سینمای این استان بسته شد.



محمدپور اضافه کرد: اکنون در 17 شهرستان مازندران، تنها 11 سینما با 12سالن فعالیت وجود دارد که این تعداد سینما و سالن در هشت شهرستان استان واقع شده اند.



وی با اشاره به اینکه مهمترین مشکلات سینماهای مازندران مشکل سخت افزاری است گفت: اکثر سینماهای استان از لحاظ ساختمان و دستگاه ها مستهلک شده اند و نیاز به بازسازی دارند.



مدیر حوزه هنری مازندران، افزود: متولی سینما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و حوزه هنری فقط وظیفه نظارت را برعهده دارد و مجموعه بودجه ای که به این حوزه اختصاص داده می شود، بسیار ناچیز و نمی توانیم مشکلات سینماهای مازندران را بر طرف کرد.



محمد پور یادآورشد: سینما در ایران با بحران مواجه است و از پنج سال گذشته تاکنون که فریاد می زنیم کسی به حرفهای ما گوش نمی دهد.!

