قیام خونین 15 خرداد جرقه آغازین انقلاب اسلامی ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی افزود: انقلاب بزرگ ملت ایران اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) بی شک مدیون قیام مردم در 15 خرداد سال 42 بوده همانگونه که امروز بهار بیداری اسلامی جهان اسلام مدیون انقلاب اسلامی، امام و ملت بزرگ ایران است.



وی اظهار داشت: رخدادها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ریشه در قیام مردم در 15 خرداد 42 دارد و باید گفته شود که انقلاب شکوهمند ملت بزرگ ایران خود را مدیون خون شهیدان سال 42 می داند و نکوداشت این روز، پاسداشت حریم شهدای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است.



وی بیان داشت: در واقعه 15 خردا ماه ماموران امنیتی (ساواک) رژیم منفور ستم شاهی به مدرسه فیضه قم حمله ور شدند و شماری از روحانیون و مردم بی دفاع را قتل عام کردند.



وی از 15 خرداد ماه به عنوان شروع نهضت انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) یاد کرد و افزود: در چنین روزی امام راحل (ره) در مدرسه فیضه قم سخنان مهمی در اعتراض به حکومت پهلوی ایراد فرمودند که بازتاب این سخنرانی هراس و وحشت سردمداران رژیم پهلوی بود.



نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: با قاطعیت می توان گفت که اگر قیام 15 خرداد رخ نمی داد آگاهی و تفکر انقلابی در مردم آن گونه که باید و شاید رشد نمی کرد.



طبرسی گفت: مرجعیت همواره نقش حیاتی و مهمی در حفظ مذهب تشیع داشته و امام خمینی (ره) در این زمینه یک برجستگی خاصی نسبت به سایر مراجع تقلید داشتند.



وی افزود: قیام 15 خرداد سال 42 علاوه بر افزایش آگاهی سیاسی مردم و تعیین و تثبیت رهبری آن، گروه های سیاسی غیر مذهبی و ملی را به حاشیه راند و پرچم حق و عدالت را به رهبری بزرگمردی از تبار نیکان برای همیشه تاریخ در بسیاری از کشورها و انشاالله در تمامی نقاط جهان به اهتزار در آورده و جهان تشنه عدالت را سیراب می کند.



امام جمعه مرکز مازندران، به موج بیداری اسلامی در منطقه اشاره کرد و بیان داشت: بیداری اسلامی که امروز در کشورهای مختلف می بینیم به خاطر الگوگیری آنها از انقلاب اسلامی است.



طبرسی اظهار داشت: سخنان حضرت امام خمینی (ره) قانون بود و قانون امام راحل (ره) کتاب قرآن بود و همواره با اقتدار و اعتمادبه نفس از تمام دستارودهای انقلاب و ارزشهای اسلامی دفاع می کردند.



