پاسگاه اطفای حریق منابع طبیعی در دیباج دامغان احداث شد

سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در دور سوم سفر هیئت دولت به این استان 5 مصوبه داشت که تجهیز و احداث پاسگاه اطفای حریق در دیباج دامغان یکی از این مصوبات بوده است.

وی خاطرنشان کرد: هیئت دولت در دور سوم سفر به استان سمنان 4 مصوبه دیگر شامل عملیات بیابان زدایی و مهار کانون های بحرانی فرسایش بادی، جنگلداری و جنگل کاری خزری در استان، توسعه محصولات جنگلی و مرتعی دارویی در عرصه مرتعی استان و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در استان داشته که این 4 مصوبه را می توان از مهمترین مصوبات سفر دولت در دور دوم سفر به این استان اشاره کرد.

وی یادآور شد: اعتبار این 5 مصوبه بالغ بر 830 میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: در دوره اول سفر هیئت دولت این اداره کل 4 مصوبه شامل اجرای عملیات آبخیزداری، مطالعه اجرای طرح های جنگل کاری و جنگل داری در جنگل های خزری استان، پیش بینی اعتبار برای طرح صیانت از جنگل های ایرانی و تورانی ، طرح تثبیت شن های روان و مدیریت مناطق بیابانی داشته است.

میرعماد خاطرنشان کرد: 55 میلیارد ریال اعتبار برای 4 مصوبه ویژه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در دور اول سفر هیئت دولت مصوب و اختصاص پیدا کرده بود.

وی اظهار داشت: ایجاد ردیف مستقل حفاظت خاک و آبخیزداری به منظور توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار، پایدار شدن اعتبار جنگل داری و جنگل بحرانی فرسایش بادی، ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات به منظور اخذ اسناد اراضی ملی و خصوصی، ایجاد فضای سبز دو طرف جاده تهران و مشهد با همکاری وزارت راه و شهرسازی به عنوان 6 مصوبه دور دوم سفر هیئت دولت به استان سمنان مصوب شده بود.

میرعماد افزود: دولت در دور دوم سفر هیئت به استان سمنان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال در نظرگرفته بود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه همه مصوبات سفر دور اول و دوم هیئت دولت در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 100 درصد اجرایی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: تعهدات سال اول مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت نیز 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی در پایان گفت: با اجرای این طرح ها علاوه بر افزایش پوشش گیاهی استان و جلوگیری از روند رو به رشد بیابان زایی، گام موثری در کنترل سیل، کنترل فرسایش و تغذیه مصنوعی دشت های استان سمنان برداشته شده است.