اهدای نشان مدیریت کیفیت به پایگاه انتقال خون آمل/ جایگاه ممتاز در اهدای مستمر

سیدعلی مفتاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهدای نشان و تقدیر از سوی مرکز جهانی انتقال خون در پی استفاده از استانداردهای تعریف شده در رابطه با مراحل دریافت خون صورت می گیرد.

وی به جزئیات دریافت این نشان اشاره کرد و افزود: تمامی مراحل استاندارد در خصوص انتقال خون که شامل مراحل پذیرش، معاینه، کنترل کیفی ودر نهایت مصرف خون و فرآورده های خونی بوده از سوی پایگاه انتقال خون انجام و موفق به دریافت این مهم درعرصه جهانی شد.

رئیس پایگاه انتقال خون آمل با بیان اینکه امسال سیستم مراقبت از خون در مازندران اجرا خواهد شد، گفت: این طرح در بیمارستانها و مراکز درمانی اجرا و طی آن همه مراحل تولید تا مصرف خون و فرآورده های خونی تحت کنترل دقیق و مراقبت های بهداشتی بیشتری انجام خواهد شد.

مفتاح، به استقرار کانکس خونگیری ثابت زیر نظر پایگاه انتقال خون آمل در شهر محمودآباد اشاره کرد و گفت:‌ پایگاه انتقال خون محمودآباد در روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته آماده خونگیری از شهروندان این شهر است.

وی از بکارگیری چند پزشک ویژه خونگیری که کمبود آنان در پایگاه انتقال خون آمل سبب تعطیلی موقتی شیفت های بعدازظهر در این پایگاه شده بود، خبر داد و گفت: هم اکنون چهار پزشک با پیگیریهای صورت گرفته وهمکاری مدیرکل انتقال خون مازندران در پایگاه انتقال خون آمل مشغول به کار شدند و مشکل موجود در این بخش برطرف شد.

رئیس پایگاه انتقال خون آمل به افزایش حدود 20 درصدی افزایش میزان اهدای خون از سوی شهروندان این شهر در45 روز ابتدای امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت شهروندان آملی بیش از دو میلیون سی سی خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

مفتاح با بیان اینکه بیش از 50 درصد از اهدا کنندگان خون در این شهرستان به صورت مستمر سالی چهار بار خون اهدا می کنند تصریح کرد: هم اکنون به ازای هر هزار شهروند آملی 65 نفر خون اهدا می کنند که این آمار خوبی است.

وی اضافه کرد: شهروندان آملی بر اساس شاخص های جمعیت شهری در اهدای داوطلبانه خون به بیماران نیازمند در جایگاه ممتازی در مازندران و کشور قرار دارند.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.