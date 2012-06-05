کوچه های آشتی کنان فرسوده اند/ کرمانشاه در انتظار مرمت

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی کرمانشاه یا کسانی که سفری به این شهر داشته اند علاوه بر بیستون و طاق بستان و ... مطمئمناً برای یکبار هم که شده گذارشان به محله­های قدیمی آن افتاده است، محله­هایی با قدمت چند صد ساله و کوچه­هایی آنقدر باریک که به کوچه­های آشتی کنان شهرت داشتند.

اما پس از گذشت سال ها و پیشرفت­هایی که در شهر به وجود آمده است، این محلات و کوچه­های آشتی کنان خیلی تغییری نکرده و به مرور زمان به بافت­های فرسوده­­ای تبدیل شده­ که چهره­ای نامطلوب به شهر بخشیده اند.



آنچه که نگران کننده است وضعیت نامناسب این بافت­های شهری است، بافت هایی که در خیلی از نقاط شهر از جمله محدوده جلیلی (آشیخ هادی)، خیابان شهید اشک تلخ (برزه دماغ)، محدوده­ میدان غدیر تا خیابان سید جمالدین اسدآبادی (کل هواس)، خیابان مهدیه و خیابان شهید مدنی (مصوری)، منزه، بولوار شهید رجایی (وکیل آقا) و... تمام شاخصه ­های بافت های فرسوده قابل مشاهده است و متأسفانه با تمام وعده هایی که از سوی مسئولین در این خصوص داده می­شود این بافت­ها همچنان چهر­ه­ای ناخوشایند به شهر بخشیده و مسبب مشکلات فراوانی شده است که این نشان از اعمال یک مهندسی شهری ضعیف دارد.

شاخصه بافت های فرسوده

طبق تعاریف، بافت فرسوده بافتی است که شاخصه­های زیر را داشته باشد:

1- ریزدانگی: بلوک هایی که بیش از 50% آنها مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشند.

2- ناپایداری: بلوک هایی که بیش از 50% بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه ای باشند.

3- نفوذ ناپذیری: بلوک هایی که بیش از 50% معابر آن عرض کمتر از 6 متر داشته باشند.

بافت های فرسوده و دردسرهایی که برای شهروندان به وجود آورده اند

درباره مشکلاتی که بافت های فرسوده شهر به وجود می آورند، می شود به وضعیت کوچه­های محله­هایی چون شریعتی در جنوب شهر کرمانشاه اشاره کرد، به نحوی که با توجه به تمام ساخت­ و سازها و آپارتمان­ سازی ­هایی که در این محدوده صورت گرفته است اکثر این کوچه­ها همان کوچه­ آشتی ­کنان باقی مانده­اند؛ آپارتمان های بلند در کوچه های باریک همراه با تردد ماشین هایی که پارکینگ ندارند.

از دیگر مشکلات بافت­های فرسوده این منطقه و سایر مناطق می­توان به مشکل لوله­های آب و فاضلاب اشاره کرد که به مرور زمان پوسیده شده و خیلی از اوقات باعث مشکلات فراوانی برای ساکنین این محلات و هدر رفت آب این مناطق می شود.

وقتی که از ساکنین این محلات در این مورد سؤال کردیم، علاوه بر مشکلات مذکور همگی از بالا آمدن سطح فاضلاب هنگام بارش باران گلایه و شکایت داشتند.

اما آنچه در این­ باره از همه نگران­ کننده تر است نبود راه ­حل مناسب هنگام بروز چنین اتفاقاتی است چرا که نقشه­ مناسبی از سیستم آب و فاضلاب این مناطق در دست نیست و بارها اتفاق افتاده که برای برطرف کردن یک مشکل مجبور به کندن چندین نقطه از این کوچه ها می شوند که این نیز به نوبه خود معضلات و مشکلات دیگری را به بار ­می­آورد.

یکی دیگر از درد سرهایی که مردم این محله ها خصوصاً اهالی محدوده جلیلی (از محلات نزدیک به مرکز شهر کرمانشاه) از آن شکایت دارند، وجود رودخانه آب شوران کرمانشاه است که مشکلات متعددی را برای مردم به بار آورده است و گاهی نیز موجب اتفاقات ناگواری از جمله سقوط کودکان به دلیل نداشتن محافظ ایمن در بعضی از نقاط و سرپوشیده نبودن این آب شوران پس از گذشت سال ­ها شده است.

مشکل دیگری که از وجود آب شوران­ ناشی می­شود وجود موجوداتی مثل موش یا حشراتی چون سوسک است که مسبب و عامل بیماری ­های واگیرداری چون طاعون و وبا می شوند.

نبود استحکام لازم در بافت­ های فرسوده و قدیمی بودن این بافت­ها از نظر نقشه ساخت مشکل خطرآفرین و مهم دیگری است که سبب می شود اولاً ساکنین این محلات به راحتی نتوانند از امکانات روز از جمله گازکشی شهری و... استفاده کنند و ثانیاً مدام نگران این مسئله باشند که با رخ دادن زلزله­ای هر چند خفیف آیا جان سالم به در می برند یا خیر؟!

بیش از هزار و 228 هکتار بافت فرسوده در کرمانشاه وجود دارد

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از کل مساحت شهر کرمانشاه بیش از یک هزار و 228 هکتار به عنوان بافت فرسوده محسوب می شود.

وی با اشاره به مساحت 10 هزار هکتاری شهر کرمانشاه، افزود: سازمان بهسازی و نوسازی همراه با شرکت عمران مسکن سازان منطقه غرب برای بازسازی بافت های فرسوده شهر اقداماتی انجام داده است.

بهرام اسماعیلی از جمله این اقدامات را پیش بینی امتیازاتی مثل تخفیف های 100درصدی عوارض ساختمانی برای بازسازی بافت های فرسوده در کرمانشاه ذکر کرد و گفت: این میزان برای دیگر استان های کشور تنها شامل 50 درصد است.

اسماعیلی امتیازات دیگر را مربوط به خیابان مدرس دانست و گفت: خیابان مدرس هسته مرکزی شهر کرمانشاه است که باید احیاء و نوسازی شود.

وی افزود: هر کس در این خیابان یک متر مربع فضا ایجاد کند 10 متر مربع فضای تجاری در اختیار او قرار داده می شود.

وی ادامه داد: درطول این خیابان، 56 پروژه کوچک و بزرگ با کاربرد های مختلف وجود دارد که برای احیای آن انرژی زیادی لازم است.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی کرمانشاه همچنین به بهره برداری 30 پروژه در خیابان مدرس اشاره کرد و گفت: هر کدام از این پروژه ها عمق نفوذ مختلفی در بافت فرسوده دارند.

اسماعیلی گفت: اعطای تسهیلات بانکی تا سقف 80 درصد کل هزینه های هر پروژه، معافیت های ویژه خیابان مدرس، تسهیل گری سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه در تمامی جوانب برای سرمایه گذاران و حمایت مسئولین ارشد استان، از جمله امتیازات دیگر برای کمک به احیای بافت های فرسوده در کرمانشاه است.

وی در پایان به ماده 171 قانون برنامه پنجم توسعه، در رابطه به عودت بخشی از معافیت ها به شهرداری اشاره کرد و گفت: متأسفانه وزرات مسکن و شهرسازی تا کنون به قول هایی که داده، عمل نکرده است.

به هر حال رسیدگی هرچه ­سریع تر مسئولین شهر برای رفع معضل بزرگ بافت های فرسوده در کرمانشاه که از کلانشهرهای کشور است برای تخریب، تعمیر و بازسازی این بافت­ها، برای داشتن شهری زیبا و امن ضروری به نظر می رسد.