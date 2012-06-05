مشکل اصلی تیم گهر مالکیت است/ به آماده شدن ورزشگاه دورود امیدواریم

اسماعیل حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل اصلی تیم "گهر" بحث مالکیت تیم است که امیدواریم مسئولان ارشد استان جلسه ای با مسئولین دادستانی کل کشور داشته باشند و بحث مالکیت را حل کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر داماش و گهر در اختیار دادستانی هستند و مسئولان استان باید فرصتی بگیرند که این مشکل را حل کنند و بعد دیگر کارها را شروع کنیم.

سرپرست تیم گهر دورود لرستان با اشاره به برگزاری جلسه تعیین تکلیف وضعیت تیم در استان، عنوان کرد: همچنین باید در این راستا جلسه ای با دادستانی برگزار شده و وضعیت مالکیت تیم مشخص شود و مجوز انتقال مالکیت تیم به شهرداری این شهر را به صورت مدت دار دوساله یا هبه از دادستانی بگیرند.

حیدرپور در مورد آماده سازی ورزشگاه تختی دورود نیز به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه من قبلا روند آماده سازی ورزشگاه عضدی رشت که فاقد امکانات اولیه بود را دیده ام که در کمتر از دوماه کار مداوم و شبانه روزی با هزینه حدود 700 تا یک میلیارد آماده شد امیدوارم که اگر عزم مسئولان استان جزم شود می توان این شرایط را در دورود هم فراهم آورد.

وی تصریح کرد: اگر آماده سازی ورزشگاه تختی دورود تامین اعتبار و روند کار مدیریت شود این کار شدنی است ولی اگر پول نباشد بعید است که ورزشگاه دورود آماده شود.

سرپرست تیم گهر دورود لرستان همچنین در مورد درخواست های خرید این تیم نیز گفت: تاکنون چند نفر از دوستان پیشنهاداتی برای خرید تیم های گهر و داماش به صورت شفاهی مطرح کردند ولی خواسته ما این است که چون تیم مال لرستان بوده هرکسی قرار است این تیم را بخرد باید گهر در استان بماند.

حیدرپور با بیان اینکه مردم در موفقیت تیم گهر دورود نقش زیادی داشته اند، عنوان کرد: حداقل انتظاری که مردم دارند ماندن تیم در استان است.