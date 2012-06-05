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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۴۲

نصیری مطرح کرد:

سرانه فضای سبز خرم آباد پایین تر از میانگین کشوری است

سرانه فضای سبز خرم آباد پایین تر از میانگین کشوری است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: شهردار مرکز لرستان گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز این شهر پایین تر از میانگین کشور است.

هرمز نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرانه فضای سبز شهر خرم آباد در حال حاضر 9 متر مربع است.

وی با اشاره به سرانه فضای سبز در کشور بیان داشت: این در حالیست که در هم اکنون میانگین سرانه فضای سبز در کشور 15 متر مربع است.

شهردار خرم آباد تصریح کرد: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر خرم آباد نسبت به میانگین کشوری 6 متر مربع پایین تر است.

نصیری با اشاره به اقدامات در دستور کار برای افزایش فضای سبز شهر خرم آباد یادآور شد: ایجاد پارک و بوستان در قسمت های مختلف شهر یکی از اقدامات در دستور کار شهرداری خرم آباد است.

وی ادامه داد: مهم ترین اولویت شهرداری در این رابطه ایجاد فضای سبز در قسمت جنوبی شهر خرم آباد است.

کد مطلب 1618589

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