خبرنگار فرانسوي گروگان گرفته شده در عراق خواستار آزاديش شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، در نوار ويدئويي كه امروز از شبكه هاي عربي در عراق پخش شد يك خبرنگار فرانسوي كه شش هفته پيش در عراق ربوده شده بود خواستار كمك مسئولان براي آزاديش شد.

وي در اين نوار ويدئويي در حالي كه پوليوري خاكستري و شلواري سياه به تن داشت و دركنجي تاريك نشسته بود و زانوي خود را در بغل گرفته بود گفت: " نام من فلورانس اوبنا، فرانسوي و خبرنگار روزنامه ليبراسيون هستم. من در شرايط جسماني بسيار بدي بسر مي برم و از لحاظ روحي نيز وضعيت مناسبي ندارم."

وي با استمداد كمك فوري از مسئولان فرانسوي خواست تا وي را از اين رنج و عذاب بزرگ برهانند.

اين خبرنگار فرانسوي روزنامه ليبراسيون شش هفته پيش در 5 ژانويه توسط مهاجمان ناشناس هنگام رانندگي در بغداد ربوده شد و پخش اين نوار ويدئويي اولين نشانه اي است كه خبر از سلامتي وي دارد.

فلورانس اوبنا در اين نوار ويدئويي شخصاً از يكي از مقامات فرانسوي خواستار كمك براي آزاديش شد. وي اظهارداشت " من به خصوص خواستار كمك و مساعدت آقاي " ديدر ژوليارد" (يكي از معاونان دولت فرانسه) هستم. اين درخواست كمك بسيار فوري است. آقاي ژوليارد مرا كمك كنيد."

زمان پخش اين نوار ويدئويي يك دقيقه بيشتر نيست و اصلاً هم مشخص نيست كه كي و كجا اين نوار ضبط و تصوير برداري شده است. اين نوار براي يكي سازمانهاي خبري در بغداد ارسال شده است.

پس از ناپديد شدن فلورانس اوبنا تمام رسانه هاي راديويي و تلوزيوني و مطبوعات فرانسه در نشستي كاري وضعيت خبرنگاران در عراق را بررسي كردند.

به گفته سرژ ژولي سردبير روزنامه ليبراسيون هدف اين نشست افزايش تلاش ها براي آزاد سازي اوبنا و همفكري براي پوشش مناسب اخبار مربوط به اين موضوع بود.