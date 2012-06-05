3 هزار تن آسفالت برای خیابانهای شهر خرم آباد خریداری شد

هرمز نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر کار آسفالت و بهسازی خیابانهای شهر خرم آباد که دارای مشکل هستند شروع شده است.

وی تصریح کرد: کار آسفالت خیابانهای شهر خرم آباد طی یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

شهردار خرم آباد با اشاره به قیمت هر تن آسفالت گفت: در حال حاضر قیمت هر تن آسفالت به بیش از 800 هزار تومان رسیده است.

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در دستور کار شهرداری خرم آباد بیان داشت: یکی از برنامه های کوتاه مدت شهرداری خرم آباد تکمیل و ساماندهی مبلمان شهری در پارکها و بوستانهای شهر است.

وی ساماندهی نیروی انسانی را یکی دیگر از برنامه های شهرداری خرم آباد برشمرد و گفت: تجهیز ناوگان سواری، گسترش فضای سبز، اصلاح هندسی بلوارها و میادین سطح شهر و ایجاد پارک سوار از دیگر برنامه های شهرداری خرم آباد است.