گردشگری؛ ظرفیتی برای توسعه ایلام/ بخش خصوصی حلقه گمشده

به گزارش خبرنگار مهر، در جهان امروز آثار تاریخ، طبیعی و زیباییهای خدادادی یکی از عوامل جذب و جلب جهانگردان بوده و در ایجاد تعادل روانی بین آنها نقش موثری ایفا می کند.

کشور پهناور ما ایران در اقصی نقاط خود از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب از این نعمات برخوردار بوده و مهمتر از همه ایلام به عنوان بخشی از ایران اسلامی گهواره تاریخ، تمدن، طبیعت است که پرورگار یکتا نقش زیبای آنها را آفریده است.

کوهها، دریاچه ها، رودخانه ها، آبشارها، جنگلها، غارها و افزون بر آن هزاران اثر فاخر تاریخی، استانی را به وجود آورده که در طول تاریخ ایران درخشیده است.

در اکثر نقاط استان ایلام نشانه هایی از آثار باستانی نظیر شهرهای باستانی، قلعه ها و دژهای مستحکم و استراتژیک، تپه ها و تل های باستانی، غارها، چارطاقی ها و... از دوران تاریخی و پیش از تاریخ مشهود است.

بعضی آثار تاریخی شاخص، مورد بررسی و کاوش علمی قرار گرفته ولی بیشتر نواحی تاریخی بر اساس معیارهای مشخص باستان شناسی مورد حفاری و کاوش قرار نگرفته است و در کل می توان گفت استان ایلام یک منطقه بکر تاریخی است.

از جهتی دیگر فعالیت های باستان شناسان در نیمه دوم قرن نوزدهم صرفاً به منظور دستیابی به اشیای عتیقه صورت پذیرفته و در نتیجه ضرر و زیان جبران ناپذیری به آثار تاریخی و محدوده های تاریخی کشورمان از جمله مجموعه های تاریخی ایلام باستان زده اند که اقدام آن ها برای کاوش، مورد تأیید علم باستان شناسی نبوده و هدف آن ها عمدتاً غارت آثار عتیقه کشورمان بوده است و شاهان قاجار و پهلوی هم اقداماتی جدی برای حفظ آثار گذشته به عمل نیاورده اند.

قسمت عمده مساحت استان در محدوده کوهستان های سلسله جبال زاگرس قرار گرفته است و دشت های متعدد میان کوهی در محدوده کوهستانی و دشت های بزرگ گرمسیری در حاشیه غربی و جنوب غربی استان مشرف به جلگه بین النهرین و وجود رودهای متعدد در این محدوده و ارتباط و نزدیکی دو عارضه و پدیده طبیعی کوه و دشت، ویژگی خاصی از نظر طبیعی و تاریخی به استان داده است.

مجموعه آثار طبیعی شامل چشمه قیر روان، چشمه های آبگرم و غار خفاش دهلران، جنگلهای تفریحی ارغوان، تجریان، مله پنجاو، رنو و آبزا در ایلام، غارهای طبیعی و تاریخی سیوان کوه بدره، کبوترلان زرین آباد، غار طلسم ایوان، چل سین شیروان و دریاچه دوقلوی سیاه گاو و آبدانان و آبشارهای چمچه زرد، آبطاف و چم آو، گردشگاه ییلاقی خوران، منطقه حفاظت شده بانکول وشکارگاه مانشت نمونه هایی زیبا از آثار طبیعی و بکر استان است.

علاوه بر ویژگی های طبیعی و تاریخی استان، در بحث گردشگر زیارتی نیز استان ایلام می تواند نقش تأثیرگذاری را ایفا کند.

وجود 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و اهمیت این مرز به دلیل موقعیت جغرافیایی آن، دست به دست هم داده تا استان ایلام و مرز مهران به عنوان یکی از امن ترین و اصلی ترین مرز تردد زوار عتبات عالیات شناخته شده و نیز موقعیت ویژه اقتصادی را برای تجار و بازرگانان دو کشور فراهم سازد و استفاده از این موقعیت استراتژیک می تواند اقتصاد استان را متحول و به توسعه آن کمک شایانی کند.

مشکلات و راهکارهای توسعه گردشگری در استان ایلام

یک کارشناس مسائل گردشگری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اطلاع رسانی به مردم و تبلیغات صحیح به منظور آشنا نمودن آنان با صنعت توریسم در توسعه این صنعت مؤثر است.

محمد باقری ادامه داد: براساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته، بالا بردن سطح آگاهی مردم از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی صحیح، مهمترین عامل رشد و توسعه صنعت توریست و گردشگری است.

این کارشناس بیان داشت: با برنامه ریزی مدون، آموزش و فرهنگ سازی و با شناختی که از ایلامیان وجود دارد می توان افقی روشن در صنعت اکوتوریسم و گردشگری در استان ایلام شاهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات استان ایلام در بخش گردشگری کم بودن ارائه تبلیغات داخلی و خارجی جهت به تصویر کشاندن امکانات و استعدادهای طبیعی و جاذبه های متنوع توریستی و شناخت عمقی آن فرهنگ و خرده فرهنگ ها و تمدن و تاریخ و حیات اجتماعی، اقتصادی در توسعه صنعت توریسم است.

باقری عنوان کرد: با استفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون، رادیو، تلفن، پست، امکانات و فرصتهای برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاهها و جشنوارهای فرهنگی و هنری در داخل یا خارج کشور می توان ایلام را بیشتر معرفی کرد.

این کارشناس افزود: از دیگر مشکلات استان بخش حمل و نقل و زیرساختهاست چراکه گردشگری شامل حمل و نقل نیز است و مردم از طریق هوا، جاده و خط راه آهن و دریا، یا در صورت امکان از طریق رودخانه ها یا راههای آبی دیگر سفر می کنند که متاسفانه این بخش در استان نیز کمتر دیده می شود.

وی عنوان کرد: علاوه بر مشکلات اطلاع رسانی مناسب و زیرساخت یک مشکل بسیار بزرگ دیگر وجود دارد که از حاصل این دو مشکل به دست می آید و آن هم عدم حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری است.

باقری ادامه داد: بخش خصوصی در صورتی در ظرفیتهای گردشگری استان ایلام سرمایه گذاری می کند که ظرفیتهای گردشگری استان به خوبی معرفی شده باشند و زیرساختها و شرایط لازم برای سرمایه گذاری فراهم باشد.

وی تصریح کرد: باید گفت برای توسعه صنعت گردشگری و تبدیل دیار کهن ایلامیان به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور و منطقه، بدون همبستگی، همراهی و مساعدت کلیه نهادها مرتبط از جمله دولت به خصوص در بخش تسهیلات و فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی میسر نمی شود.

ایلام دارای ظرفیت‌های گردشگری فراوانی در بخش‌های مختلف است که این ظرفیت‌ها شامل دفاع مقدس، آثار تاریخی و باستانی، جاذبه‌های طبیعی و بکر است که باید نیاز به معرفی در کشور دارند.

نگین باستانی و کهن غرب و عروس پرپیرایه زاگرس با دشتهای مفروش به مخمل سبز و رودهای نا آرام با موج‌های بی‌قرار که هر لحظه‌شان با کوبیدن سر بر سینه صخره‌ها انگار سرودی از نیایش را در فضا می‌آکند، میزبان چشم‌نواز مسافران در تمام ایام سال است.

شکوهمندی کوه‌های مانشت و کبیرکوه، خروش رود سیمره، روایت تاریخ در موزه مردم شناسی قلعه والی و شهر تاریخی سیمره و تابش بی‌دریغ آفتاب بر دشت‌ها و نخلستان‌های مهران و دهلران تابلوهایی از نمایشگاه بهار هستند و آفریده‌های دست توانگر نقاش زیبا و عاشق زیبایی در استان هزار رنگ ایلام.