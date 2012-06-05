توسعه شش هزار متری شبکه آب بهارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صارمی اظهار داشت: با توجه به مهاجرپذیری منطقه بهارستان و ساخت و ساز و توسعه و بافت شهری موجود، ایجاد شبکه های آبرسانی به عنوان یک ضرورت وارد مرحله اجرایی شده است.

وی عنوان کرد: در راستای تامین آب شرب مناطق در بهارستان و شهرکهای مهر، اسماعیل آباد و خیرآباد با اعتباری معادل 550 میلیون ریال از محل اعتبارات جاری ، توسعه شبکه آبرسانی به میزان شش هزار و 400 متر و از طریق لوله 110 تا 315 میلیمتر در دست انجام است.

صارمی با اشاره به اینکه این طرح اواخر اریبهشت ماه سال جاری آغاز شده است، افزود: پیرو قرارداد منعقده با پیمانکار مجری طرح قرار است نهایتا تا اواخر خرداد ماه امسال توسعه این شبکه را به اتمام و مرحله بهره برداری برسد.

صارمی با اشاره به اینکه این شبکه ها از طریق مخازن شماره 1 و 2 بهارستان تامین آب خواهد شد، گفت : وضعیت آبی بهارستان از حیث منابع آبی موجود (چاه ها) در وضعیت مطلوبی است و امیدواریم شهروندان و مشترکین نیز در این راستا با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصرف بیش از حد مخصوصاً در فصل گرما و اوج مصرف مصرف ما را در تامین آب مطلوب از حیث کمی و کیفی کلیه شهروندان یاری کنند.