رودخانه زیرزمینی طرنگ رازی در دل کوه/بی توجهی به طولانی ترین غار کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان بافت با داشتن مناطق منحصر به فردی همچون منطقه حفاظت شده "خبر" از بکرترین مناطق گردشگری کشور محسوب می شود این شهرستان در کنار شهرستان رابر در استان کرمان که به استانی کویری مشهور است نشان از اقلیمهای بی نظیر طبیعت در دیار کرمان دارد بطوریکه این شهرستانها از نظر زیبایی و سرسبزی چیزی از شهرستانهای شمالی کشور کم ندارند.

در این میان مناطق گردشگری گمنام و زیبایی نیز در این شهرستانها وجود دارد که دچار درد همیشگی مناطق گردشگری استان کرمان هستند و این درد بی توجهی در اطلاع رسانی و شناساندن این مناطق به گردشگران است و از سوی دیگر هیچ گونه امکانات مناسب گردشگری نیز در این مناطق دیده نمی شود.

به جرات می دتوان گفت غار آبی طرنگ چیزی از غار علی صدر همدان کم ندارد مگر توجه مسئولان و یکی از بی نظیر ترین واهب طبیعی استان کرمان است.

دریاچه ای از آب در دل کوه

این غار که در دل کوه طرنگ قرار گرفته است بلندترین غار استان کرمان محسوب می شود و در خود رودخانه طرنگ و حوضچه ای زیبا در اعماق زمین جای داده است که تا کنون به دلیل عدم اطلاع رسانی به گردشگران و عدم ایجاد زیر ساختهای لازم برای گردشگری کمتر کسی نامی از آن شنیده است.

چند سال قبل برای تخصیص اعتبار گردشگری به این غار اقداماتی توسط یکی از افراد محلی صورت گرفت اما پس از طرح در کارگروه گردشگری دیگر خبری از اجرای طرح گردشگری در این غار نشد و اطلاع رسانی در این خصوص صورت نگرفت.

این غار مملو از مناظر بی نظیر و شگفت انگیز است و به دلیل آهکی بودن و فرسایش آبی صورت گرفته در غار گردشگران شاهد ایجاد مناظر زیبا بر پیکره این غار هستند.

قندیلهای زیبا و چند متری از یک سو و رودخانه طرنگ که در این غار جاری است تلفیقی از زیبایی و رمز و راز را ایجاد کرده است اما تا کنون مسیر گردشگری مناسبی به صورت رسمی در این غار مشخص نشده است و تمام اقدامات صورت گرفته به وسیله گروههای کوهنوردی و مردم محلی است.

قندیلهای زیبا و چند متری از یک سو و رودخانه طرنگ که در این غار جاری است تلفیقی از زیبایی و رمز و راز را ایجاد کرده است اما تا کنون مسیر گردشگری مناسبی به صورت رسمی در این غار مشخص نشده است و تمام اقدامات صورت گرفته به وسیله گروههای کوهنوردی و مردم محلی است

در انتهی مسیر پیموده شده توسط کوهنوردان استان کرمان حوضچه ای عظیم از آب وجود دارد که بر اسرار این غار زیبا می افزاید.

محمد شمس الدینی کارشناس گردشگری و کوهنورد استان کرمان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طرنگ از معدود غارهای آبی و قابل عبور و مرور برای گردشگران در کشور است اما علیرغم پیگیریهای صورت گرفته هیچ امکانات گردشگری برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به مجاورت این غار با روستای طرنگ گفت: گردشگرانی که به این منطقه می آیند یا مردم محلی شهرستان بافت هستند و یا کوهنوردان و غار نوردانی که آوازه زیبایی های آن را شنیده اند و برای کشف نادیده های طبیعت به این محل سفر می کنند.

تفاوت علی صدر و غار طرنگ چیست

شمس الدینی افزود: این غار در رده غارهایی مانند غار علی صدر قرار دارد اما مسئولان استان همدان موقعیت گردشگری علی صدر را درک کرده اند و مسئولان گردشگری در کرمان تاکنون توجهی به این پتانسیل گردشگری نکرده اند.

وی به وجود چندین سد خاکی و همچین چنارهای کهن طرنگ نیز اشاره کرد و گفت: عرض این چنارها 7 متر است ضمن اینکه وجود رودخانه در کنار غار و جنگلهای زیبای اطراف غار محیطی مفرح را ایجاد کرده است.

وی افزود: فاصله این غار با شهر بافت 70 کیلومتر است و تنها قسمت کمی از راه از روستای طرنگ تا غار خاکی است که نیاز به سرمایه گذاری دارد.

وی گفت: عرض دهانه غار را شش متر و عرض دهها تالار غار که برخی هنوز پیموده نشده اند به 15 متر می رسد.

این کارشناس گردشگری افزود: در قسمتهای مختلف این غار چشمه های متعدد و جاری آب وجود دارد و در انتهی نیز گردشگران یکی از عجایب طبیعت را می بینند که حوضچه ای عظیم از آب است که تا کنون به دلیل عدم حمایت مورد بررسی قرار نگرفته است.

روستائیان آماده حمایت از گردشگران هستند/ کسی از اقتصاد گردشگری در طرنگ حمایت نمی کند

محمد سلطانی یکی از ساکنان این روستا نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: وجود غار طرنگ موجوب رونق روستا شده است و می توان این روستا را در لیست روستاهای گردشگری استان کرمان جای داد.

وی اعتقاد دارد که در صورت توجه مسئولان می توان گردشگری را در این منطقه گسترش داد و با توجه به خشکسالیهای صورت گرفته در راستای توسعه اقتصاد گردشگری در طرنگ اقدام کرد.

سلطانی در خصوص امکانات ایجاد شده در این روستا نیز گفت: تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است اما چند بار بازدیدهایی از این غار صورت گرفته با این وجود بیشتر غارنوردان و کوهنوردان از مناطق مختلف کشور در قالب اکیپهای چند نفره از این منطقه و غار بازدید می کنند.

وی عدم وجود مسیر مناسب در غار برای گرداشگران عادی را خطرناک دانست و خواستار توجه بیشتر مسئولان به این غار شد.

پتانسیل گردشگری غار طرنگ تاکنون معرفی نشده است

وی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در غار طرنگ گفت: هم اکنون نیز در روزهای تعطیل شاهد حضور گسترده گردشگران محلی در اطراف غار هستیم اما کمتر از شهرهای اطراف به این مکان می آید و دلیل آن هم عدم معرفی مناسب توانایی های گردشگری طرنگ است.

وی عدم وجود امکانات گردشگری در این روستا را موجب تجمع زباله در این منطقه دانست و گفت: چرا در حالیکه می توان از این منطقه به عنوان یکی از بی نظیر ترین مناطق گردشگری استفاده شود هیچ اقدامی در این خصوص صورت نمی گیرد اما از سوی دیگر سایر مناطق کشور با همین مشخصات گردشگری نامی جهانی پیدا می کنند!

وی با اشاره به اینکه در مقطعی قرار بود گردشگری روستایی را گسترش دهند و با استفاده از امکانات محلی و روستائیان به رونق گردشگری بپردازند اما فقط یک سال در این خصوص صحبت شد و پس از آن فراموش شد.

قرار بود گردشگری روستایی را گسترش دهند و با استفاده از امکانات محلی و روستائیان به رونق گردشگری بپردازند اما فقط یک سال در این خصوص صحبت شد و پس از آن فراموش شد

سلطانی با اشاره به میهمان نوازی روستائیان گفت: ساکنان طرنگ آمادگی شرکت در این طرح و رونق گردشگری با محوریت روستا را دارند اما هیچ راهکاری پیش پای روستائیان در این خصوص قرار ندارد و طرحی مدون نشده است.

این غار که می تواند به مرکز گردشگری جنوب غرب استان کرمان تبدیل شود اما همچنان از نظرها پنهان مانده است.

نکته قابل توجه قرار گرفتن این روستا در مسیر جاده ارزوئیه - خبر است و به دلیل حضور گسترده گردشگران در خبر به سادگی می توان بار حضور گردشگران را در این مناطق توزیع کرد زیرا به دلیل حضور گسترده گردشگران در خبر طی سالهای اخیر و عدم توازن امکانات با تعداد گردشگران مشکلاتی نیز در این منطقه روی داده است.

به گفته احمد قاسمی، غارنورد کرمانی؛ روستای طرنگ روستایی بزرگ و جز مراکز جمعیتی روستایی مهم در جنوب غرب استان کرمان است و به سادگی می توان از امکانات موجود در این روستا از جمله مساجد و مدارس برای سرویس دهی به گردشگران استفاده بهنیه را برد.

وی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر نیز گردشگران و کوهنوردان قبل از حضور در این مکان هماهنگیهای لازم را انجام می دهند و به خوبی از طرف مسئولان محلی روستا مورد حمایت قرار می گیرند زیرا مردم محلی خود راغب به حمایت از گردشگران هستند.

قاسمی با ابراز تاسف از عدم توجه مسئولان به این منطقه گفت: بخشی از راه برای رسیدن به غار شنی است اما این مسیر نیز مناسب سازی شده و به سادگی می توان به دهانه غارها رسید.

بدون راهنما به این مکان وارد نشوید

وی افزود: در مسیر دسترسی به کار دره هایی مملو از پسته کوهی و گردو و بادام کوهی وجود دارد که یکی از زیبا ترین مناظر طبیعی را ایجاد می کنند.

وی همچنین به وجود چندین سد خاکی در مسیر اشاره کرد و گفت: وجود این سدها بر زیبایی های روستای طرنگ افزوده است و دهها چشمه نیز در این مسیر وجود دارد.

قاسمی از گردشگران خواست در حال حاضر که غار طرنگ برای بازدید گردشگران عادی مهیا نشده است بدون تجهیزات و راهنمای مجرب داخل غار نشوند.

وی افزود: این غار در بخشهای زیادی توسط کوهنوردان کرمانی شناسایی و علامت گذاری شده است اما به دلیل اینکه حضور در آن نیاز به مهارت دارد هم اکنون غارنوردی در آن برای افراد عادی توصیه نمی شود.

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گزارش: اسما محمودی